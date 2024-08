En el año 1931 “Cimarrón” obtiene el Oscar como Mejor Película, siendo la primera en el género de western obtiene dicho galardón. Sin embargo, luego de este premio los Estudios no se decantaron por hacer películas con elevados estándares de este género, sino que las relegaron a las denominadas series B como forma de relleno en las dobles tandas que se daban en los cines de la época. Un hombre el cual es considerado uno de los cineastas más grandes del siglo XX, es quien catapulta dicho género, y lo eleva a categoría de arte presentando un escenario nunca antes visto como fue: Monument Valley. Un lugar que se encuentra entre las fronteras de los Estados de Utah y Arizona que ha sido el lugar perfecto para rodar en exteriores para películas dedicadas al western. La película que marcó un antes y un después para toda una generación es: “La Diligencia” del 1939 dirigida por John Ford y que ha sido una de las grandes producciones jamás filmada de este género.

La trama comienza cuando en un pequeño pueblo del Estado de Arizona deciden expulsar de su territorio a una prostituta y a un empedernido alcohólico que a su vez era un reputado médico; ambos son obligados a irse en la diligencia hacia el Estado vecino porque ambas conductas son reprochadas en esa comunidad. Dentro de la diligencia le acompañarán en la travesía, una señora embarazada quien es la esposa de un capitán de la caballería, un banquero que quiere huir con el dinero de los depositantes, un ex - soldado que ahora se ha convertido en un pistolero y un comerciante de alcohol quien uno de sus mejores clientes es el médico antes mencionado que va junto en la diligencia.

Durante el trayecto tendrán que tener cuidado porque la zona se encuentra el jefe indio de los Apaches, el afamado Gerónimo quien no tendrá misericordia por quienes viajan por su territorio. En el trayecto se unirá el sheriff Wilcox para atrapar a Ringo Kidd (John Wayne) porque este último había hecho justicia con sus propias manos. Todo este escenario está preparado para conocer un drama con carácter de aventura e ir conociendo las singularidades de cada personaje en un ambiente claustrofóbico; ya que gran parte de la película se desarrolla dentro de la diligencia.

John Ford nos muestra las complejas personalidades de cada uno; ya que por un lado están los desdichados de las fortunas (la prostituta, el alcohólico) y por el otro lado el “banquero”, la señora esposa del capitán, el papel de Dallas (la prostituta) que carga con toda la vergüenza por la cual es estigmatizada, se redime cuando ella acude en auxilio de la otra mujer que estando embarazada procura dar a luz durante el trayecto. En fin, John Ford se luce con un guion extraordinario y una puesta en escena digna de un hacedor de obras de altísima calidad, creando un dinamismo y un movimiento de cámara extraordinario.

El final de dicha travesía une lo que en un principio estaba alejado; tal es el caso la relación entre Dallas (prostituta) y Ringo (John Wayne) como dos azarosos de una vida difícil; pero que el destino los une como una manera de catarsis para dirigirlo a una felicidad en común que tanto necesitan.

“La Diligencia” es una obra maestra del cine que pudo acumular a partir de este momento a un público amante de este género que perduró durante casi 30 años, donde se llegaba a idealizar desde la infancia, el querer ser vaquero o sheriff para representar y defender los valores de la justicia.

Algunas curiosidades de la película:

1) Se basa en el relato breve "Stage to Lordsburg" de Ernest Haycox, publicado el 1937 en la revista Collier's.

2) El productor ejecutivo Walter Wanger quería a Gary Cooper y Marlene Dietrich para protagonizar dicha película, sin embargo John Ford quería a actores menos conocidos, tales como John Wayne y Claire Trevor. Los productores dijeron que sí y el resto es historia.

3) Fueron de las primeras escenas filmadas en exteriores de este tipo de género de western en un incomparable paraje que era conocido con el nombre de Monument Valley.

4) Después vinieron otras películas del mismo director rodadas en dicho lugar quedando como un ícono. Estas películas fueron: “Pasión de los fuertes”, “Fort Apache”, “La legión invencible”, “Caravana de paz”, “Río Grande”, “Centauros del desierto”, “El sargento negro” y su último western, “El gran combate”.

5) En 1970, El American Film Institute de los Estados Unidos (AFI) comenzaba a interesarse activamente por la restauración y preservación de películas clásicas. Pero todas las copias existentes en 35 mm. de “La Diligencia” habían sufrido daños irreparables. Sin embargo, John Wayne poseía en su hogar una copia en perfectas condiciones; por lo que fue donada para contribuir con tan loable iniciativa.

6) John Ford ganó el premio al mejor director de los críticos de Nueva York. La película obtuvo siete nominaciones a los premios Oscar, en un año tan reñido como 1939. Considerado el año de la mejor cosecha cinematográfica de la historia. Fue el año de “Lo que el viento se llevó” (Gone with the Wind, 1939), de “El Mago de Oz” (The Wizard of Oz, 1939), de “Caballero sin espada” (Mr Smith goes to Washington, 1939) y de “Beau Geste” (1939).

7) Finalmente obtuvo dos Oscar. Mejor Banda Sonora (Richard Hageman, Franke Harling, John Leipold y Leo Shuken) y Mejor Actor de Reparto (Thomas Mitchell).

Ficha Técnica: Calificación: 5/5 (Excelente)

Nombre Original: Stagecoach

Año: 1939

Duración: 96 M

Del director John Ford: Fue uno de los grandes directores y considerado uno de los más influyentes en la historia del cine.