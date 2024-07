Hillbilly Elegy

Es un filme más. Nada del otro mundo. Otro de los tantos proyectos de superación personal que ahora están de moda. Ese sería el destino de esta obra si no estuviera inspirada en una narración del elegido de Donald Trump como candidato vipresidencial.

El libro en que se inspira fue recibido con bombos y platillos. Con independencia de su impacto social, se convirtió en un best seller de su tiempo. Una de esas historias crudas y comunes que suceden en el mundo.

Su problema devino en su adaptación al cine. Su director, el laureado Ron Howard quedó a medias. La magia del cine no pudo florecer en esta obra llena de situaciones previsibles, actuaciones a medias y contentiva de un lenguaje no convencional donde la ficción dio paso a la ortodoxia. El filme vomitó situaciones caóticas, salidas de un contenido reiterativo, ramificado de situaciones que no fueron tratadas con la altura de una puesta en escena de nivel.

Cuadro tras cuadro, se nota una estructura caótica donde la fotografía tambalea, el guion da vueltas sobre sí mismo, la pirotectia escasea al igual que el retoque cultural que un artista respetable debe aportar a su trabajo. Las locaciones se repiten y no enriquecen el discurso cinematográfico.

Howard no ejerció equidistancia. En el filme hay momentos lucidos, pero solo momentos. Algunas actuaciones sobresalen Amy Adams (Vicenzo, Italia, 1974), de cincuenta años cumplidos y aunque a ratos sobreactúa, y Glenn Close, sobre todo esta última, nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. Ron Howard, la eligió, tal vez, para encarnar el personaje más difícil de su carrera. Aquí su transfiguración, gordura y senectud, la ayudan a sacar adelante su personaje, aunque ni siempre lo hace como hubiera deseado.

La escenografía denota sencillez, pero no impacta como debiera. Además, el poco presuesto golpeó las intenciones de Howard. Esa limitación transformó los supuestos adornos del día a día en un lugar común.

En resumidas cuentas, Howard cancanea. Arma escenarios inexactos bajo la perspectiva del diarismo, pero no logra rastrear la capacidad evolutiva de una historia que debio navegar por mejores aguas. Se nota a la legua una mano apresurada para conmover.

Ficha técnica:

País: Estados Unidos. Año: 2020. Duración: 157 minutos. Director: Ron Howard Guion: Vanessa Taylor. (sobre una novela de J. D. Vance). Reparto: Amy Adams, Glenn Close, Gabriel Basso. Sinopsis: Una madre bipolar, violenta y consumida por las drogas no encuentra forma de adaptarse a una vida normal. Su hijo es su último recurso para ser siempre una sobreprotegida.