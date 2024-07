Habladurías en el Gran Granada

Era una tarde cualquiera, en el interior del Gran Granada. Se encontraban Don Manolete y Eu, que hacía poco habían comenzado a ordenar mesas y a pasar escoba y suape mientras hablaban en voz alta de una lado a otro del bar en su cotidiana labor.

Eu: -A mí me pueden decir lo que quieran, que si el talento, que si el artistaje de su majestad de la bachatica, que si era tiempo de que usted, Don Manolete pegara una, que si el nombre del bar suena a buena fiesta y eso jala más gente…. Si, si, si, bla-bla-blá y más bla-bla-blá, pero una cosa quede bien clara, toy trabajando como por doce y sigo ganando menos que uno.

Don Manolete: -Pues mucho me parece a mí que ganas, piensa además que ya somos un bar que es citado en la prensa, donde vienen artistas famosos.

Eu: -Esas son las cosas de este país, uno se pasa 8 y 12 horas diarias doblando el lomo como un buey, para mejorar su “pecunio” y todo sigue igualito, hasta peor. Ahora porque un ratico vino un famosito bien “etericao” y moños malos, entonces ya, hasta en los periódicos mencionan a uno, y cuando uno lo está comenzando a disfrutar, viene España, (Eu cambia la voz imitando a Don Manolete): Vamoz, vamoz, vamoz, tampoco ez para tanto, a ezpabilar, a ezpabilar y a doblar el lomo otra vezzzzz, anda ya, que no has nacido santo de mi devoción, a ezpabilar y a doblar el lomo.

Don Manolete: -Jajajajajajjajajajjajajaj pero no sabía yo que tenías ese talento Eu, jajajajajajaajaja parecías un estudiante de Shakespeare, bueno ni para tanto, un buen comediante de TV. Por las buenas te lo digo Eu, que me has imitado muy bien, es para cagarse de la risa.

Eu: -No relaje, don Manolete. Deje ver.

Don Manolete: -Aquí está el artículo en que nos citan y sale hasta una foto del artista que ha venido.

En una sección del periódico que le mostraba don Manolete a Eu, se veía una foto del artista Duluc y en el pie de la foto se leía: “Duluc dice que lugares como el Gran Granada resaltan la música autóctona de esta isla”.

Eu: -La verdad es que ese concierto de su majestad de la bachatica fue un verdadero éxito.

Don Manolete: -Eso es innegable. Ahora a seguir en lo que nos toca, que como siempre hay mucho por hacer y el tiempo apremia. A espabilar, carajo!