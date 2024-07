Testimonios una obra de Rafael Puello

“No hay fuerza mayor que la que produce los deseos de contar lo vivido”, con esta frase de José Enrique Delmonte inicia la contraportada del libro Testimonios del antropólogo sancristobalense Rafael Puello Nina. No soy tan dado a leer poesía. Luego de andar por estos versos me quedé con la interrogante sobre ¿por qué no lo hago más?

Cada poema parecía estar describiendo un momento distinto de la humanidad y, al mismo tiempo, era totalmente personal. Si un extraterrestre llegara a la tierra y le regaláramos esta obra, pudiera ser capaz de conocer qué ha pasado con nuestra historia en los últimos años. Puello me hizo reír y llorar en un viaje literario que pasó más rápido de lo deseado. Me suele suceder con las experiencias buenas. Hay frases, imágenes literarias donde me encontré. Su vida logra salir de su mente y habitar en: Nostalgia, Hijo, padre, madre, Sillón de sueños, Ella, Encuentro, por solo citar algunos poemas y vuelvo a Delmonte, son el currículum vitae de un individuo.

Testimonios es entretenido, muestra un gusto refinado por cosas como el deporte, recomiendo el dedicado al ídolo del tenis mundial, Novak Djokovick (Nole). Con valor aborda de forma magistral la singularidad del conflicto entre Israel y Palestina o las diferencias globales entre el Norte y el Sur. Puello trae el asesinato de George Floyd en Estados Unidos y lo mezcla con la muerte de su padre, de alguna forma entre las dos muertes hay similitudes, como en el cuento de Los dos príncipes, de José Martí . Me encantó, desde el principio, el cariño que la obra denota por la familia. La emigración deja de ser un tren que suele llevarse los mejores recuerdos de seres queridos y nos muestra la voluntad de un hombre que, teniendo todas las cartas para migrar, decide permanecer en su país.

Los dibujos de Odalis G. Pérez que acompañan las páginas son de riqueza semiótica, alegran la lectura y hacen recordar el estilo Guernica de Picasso. Hay obras que gusto releer, Testimonios es una de ellas. Es sencillo y al mismo tiempo profundo, una especie de termita emocional que va rasgando la madera de la vida. Ando con ella en la mochila, pues cuando conocí a Rafael Puello Nina, en medio de una entrevista radial, no comprendí la riqueza intelectual que él estaba depositado en mis manos. Ahora ando con el poemario arriba, espero pronto volverlo a ver para pedirle estampe su firma en este regalo que ocupa un lugar preciado en mis libros.