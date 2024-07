Os lo digo yo, si no me habéis conocido, ya es hora de que lo hagáis, soy Don Manolete, del Granada, perdón carajo, perdón carajillo, quise decir del Gran Granada… la madre que os parió, me corrijo otra vez, quise decir del nuevo Gran Granada, dicho bien está y perdonadme las maldiciones, que a estas horas no se me da muy bien eso de los nombres y si le agregáis que me he tomado un par de carajillos especiales con una pizca de clerén que me han regalado, para celebrar, en realidad fueron tres o cuatro, que lo mismo da, pues ya está fueron como 10 jajajajajja… con una par de cojones… mejor me callo.

La cuestión que os digo es que he movido este cuerpo esta noche como comparsa, como dicen que movía las nalgas La Tongolele, lleva y trae, lleva y trae, lleva y trae, como si fuera yo otro palurdo entre tantos que hubo, mas no me quejo, la hostia que no, que si he mencionado a la Tongolele es por el gusto con que he trabajado toda la noche y bien parece que he salido airoso.

La cara no es de pendejo viejo cizañas aburrido, no, por el nuevo gran granda os lo juro que no, es de puro agotamiento, es la que tengo, si no os gusta, que os den por c… que yo ya estoy cansado y después del carajillo que tan bien me ha caído, perdonadme otra vez, después de los carajilllos, que si no han sido seis o siete, no ha sido ninguno, y ya es hora de roncar.

A ver si venid pronto al nuevo Gran Granada. Esta vez lo he dicho como todo un empresario, a la primera, son las bondades de los carajillos, claro está y os dejo, que ya voy a roncar como dicen que hacen los troncos cuando duermen o los osos, pero a roncar como un nuevo Gran Granada, pssssssss, zzzzzzzzzzzz