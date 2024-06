Esta cinta se las trae. Emotiva, tensa. Así debiera ser un thriller popular que pretenda aclamación. Pero se queda a medias. No recuerdo otra mujer psicópata como protagonista de un filme. Pero como producto en sí, se ha dejado mancillar con el paso de los años. Y ya no es lo que fue. En la historia del cine moderno (hablo de la segunda mitad del siglo XX), solo un hombre encarnó a un enfermo mental con características letales. Me refiero a Anthony Perkins en “Psicosis”, de Alfred Hitcochock.

En esta producción que ahora Netflix repone, Glenn Close se lleva las palmas. Es la actuación de su vida. Se desdobla. De amante ocasional pasa a fiera asesina que solo piensa en los dictados de su mente enferma. A ratos luce el guion, de James Dearden. Otras, no.

Fue una obra muy taquillera en su tiempo, aunque cinematográficamente no tiene mucho que ofrecer al espectador, tanto por el desbalance actoral como en la torpeza en el cuarto de edición donde ciertos fotogramas se apresuraron en el montaje.

A pesar de lograr tensión en algunas escenas (como el crimen del conejo), el guion es plano, pierde intensidad y a mitad de la película ya sabemos qué va a pasar, aunque no esperamos ese final gratuito, al estilo de cintas de terror donde la familia comparte el happy end entre llantos y lamentos.

“Atracción fatal” es necesario presenciarla en tiempo y espacio: A finales de los años ochenta el adulterio envolvía a la sociedad norteamericana. Tal vez por ello la cinta adquirió cierta resonancia, aunque no supera en modo alguno aquella historia del “mago del suspenso” donde un sicópata adopta una doble personalidad para asesinar a las mujeres que se alojan en el apartado hotel, junto a la masión donde este reside junto con su madre imaginaria.

Ficha técnica:

País: Estados Unidos. Año: 1987. Duración: 119 minutos. Director: Adrian Lyne. Guion: James Dearden. Reparto: Michael Douglas, Glenn Close, Annie Archer y Stuart Pankin. Premios: Seis nominaciones al Oscar incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz. Sinopsis: Dan Gallagher lleva una vida perfecta: tiene una esposa hermosa, una hija encantadora y un buen trabajo. En una fiesta conoce a Alex, una atractiva mujer que lo seduce.