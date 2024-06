Palabras prestadas, de Edgardo Cozarinsky,

Edgardo Cozarinsky (Buenos Aires, 1939) es un muy notable narrador y cineasta argentino que en Palabras prestadas actúa como lector y subrayador de frases paradójicas, brillantes y sabias. La lectura es simplemente deliciosa y las frases, algunas con sabor aforístico, no son las que casi siempre aparecen en las antologías del género. Hay algunas firmadas por E. C. y llegué a sospechar que se trataba de un muy citado aforista, Emil Cioran, hasta que caí en cuenta de que no, que son autocitas, que son de Edgardo Cozarinsky. Enseguida va una muestra comenzando por el colofón del libro que dice: “el 12 de octubre de 1812, Juan José Castelli, ‘el orador de mayo’, sufriendo de un cáncer de lengua, pide lápiz y papel para escribir sus últimas palabras: ‘si ves el futuro, dile que no venga’”.

-Esas heridas que cierran con el tiempo son las que guardan todo el veneno. Herbert Marcuse -Cuando se pierde la intensidad, se pierde todo. Josef Koudelka, en conversación con Frank Horvat -No hay amor, sólo hay pruebas de amor. Jean Cocteau -La olvidé sin quererlo, lentamente, como todas las cosas en esta vida. Nicanor Parra -Si Israel ocupa territorios palestinos, el país perderá su dignidad. Yeshayahu Leibowitz, tras la guerra de los seis días, 1967 -Tierra prometida dos veces, a los judíos por Dios, a los árabes por la Historia. Y. Leibowitz -Todas las guerras se pelean dos veces, la primera en el campo de batalla, la segunda en la memoria. Viet Thanh Nguyen -Las guerras no terminan nunca, solamente se van a dormir. Viet Thanh Nguyen -Pensábamos que los años durarían siempre / y se han ido todos. / Y los días que creíamos que nunca llegarían / ya están aquí. Kenneth Rexroth -La única madurez que importa exige recuperar la seriedad que se tenía al jugar de niño. Nietzsche -Sólo hay dos temas para un escritor: el descenso al mundo de los muertos y el regreso al hogar. Sándor Márai -No se necesita ser una casa para estar habitado por fantasmas. Emily Dickinson -Escribir es enterarse de lo que uno no quería saber. James Baldwin -Escribir es aullar en silencio. M. Duras -El artista existe porque el mundo no es perfecto. Si lo fuera, el arte no tendría sentido. Andréi Tarkovski -La memoria excluye lo que no le conviene. La imaginación lo recupera por medio de la ficción. E. C. -No me buscarías si no me hubieses ya encontrado. San Agustín -… a mi noche no la mata ningún sol. Alejandra Pizarnik.