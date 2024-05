Toni Servillo (Afragola, Italia, 1959) sabe desdoblarse. En su amplia filmografía encarna personajes complicados, incandecentes, y rodeados de todo tipo de incognitas. Tanto en el drama como en la comedia, este actor se ha convertido en el relevo otros grandes del cine europeo. No elige guiones por destellos mercuriales. Sabe olfatear, estudia, y solo cuando está convencido del valor del texto que cae en manos, lo acepta, muchas veces aplicando sus ideas para mejorar la película. Además de laborioso, es dócil, disciplinado y sabe guardar distancia entre él y el enfoque de la cámara, sobre todo dentro de esos primeros planos que delatan su naturaleza rebelde. Además, por esas mismas razones, se hace complicado trabajar con él. Los directores azurros lo conocen y muchos no se atreven a proponerle personajes no adecuados para su personalidad creativa.

También ha incursionado en el thriller con personajes “fuertes” como otros tantos que ha reencarnado en dramas como “La grande belleza”, “Il Divo”, “Gomorra”, “Fue la mano de Dios y “Silvio y los otros”.

En “Adagio” hay escenas que debieran incluirse en las cátedras de cine, por la eficacia de su realización, su poder de síntesis y los aportes histriónicos de sus protagonistas. Por ejemplo, una es cuando aparece de sorpresa el anciano padre del joven chantajeado, dentro del auto de los chantajistas, y les advierte sobre lo que les espera si continúan hostigando. La otra, tal vez, fundamental, es durante la tortura del propio personaje, quien permanece en silencio, balbuceando mientras les regala a sus victimarios una mirada provocativa que viaja entre el odio y el desprecio.

“Adagio” es un thriller que subyuga. Su director, Stefano Solima, rinde tributo al coraje y la fuerza de la tercera edad, frente a la falta de consideración que los corruptos les profesan. La fotografía ilumina esta pieza de principio o fin (a veces descarnada) al igual que su guion aunque a ratos resta el ritmo intenso de la trama.

Mucha tensión, dramatismo, intuición y sobre todo constante lucha generacional. Eso sí, ciertas escenas reiterativas pudieron suprimirse para que el filme brillara más.

Ficha técnica

País: Italia. Año. 2023. Duración: 127 minutos. Director: Stefano Solima. Guion: Stefano Bises y Stefano Solima. Premios: Muestra de Venecia: Nominada a Mejor película. Reparto: Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano Giannini y Francesco Di Leva. Sinopsis: Un joven es sometido a un chantaje para hacer fotos a un misterioso individuo pero, al sentirse engañado, decide huir. El joven tendrá que protegerse en dos antiguos delincuentes, viejos conocidos de su padre (Filmaffinity).