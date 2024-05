Mi nombre completo es Ontario Éufrates Herminio Genovevo, pero gracias a Don Manolete, todos me dicen Eu.

El Granada es un pequeño bar de paredes derruidas ubicado en Gascue, donde trabajo. Don Manolete es su dueño, ese viejito flaquito, chiquito, malapalabroso y tacaño como él sólo que siempre está sentado en la caja.

Mientras me entrevistaba para ser su asistente, me dijo delante de todo quien respiraba el agrio sopleteo que despiden sus sobacos:

-Joder, donde tu llegas se hace la noche, pero ale, que no soy racista, lo mismo me da que seas prieto a que seas un maldito alvino. Ahora bien, qué desastre de nombre te han puesto, lo cierto es que tus padres se han pasado. Aquí serás Eu, que no hay tanto tiempo para pronunciar toda esa monserga, y ala, a espabilar, que hay mucho que hacer y mucho dinero que ganar para amasar poquito a poquito esta vida, que es dura, muy dura.

Y así fui contratado. Soy Eu, dominicano de pura cepa, como dice Don Manolete, mi jefe, que entre tragos tomados y tragos vendidos, nos hemos hecho ¨compañeretes¨, como él mismo dice cuando está bien sobao.

En la parte trasera del Granada, en un pequeño cuarto de paredes sin pintar, detrás del parqueo, he colocado mis cosas: Un par de tenis, un par de calizos, dos jeans, dos camisas blancas, dos camisas negras, dos camisetas blancas, dos camisetas negras, dos medias blancas, dos medias negras, dos calzoncillos blancos, dos calzoncillos negros, mi cepillo de dientes, pasta dental, desodorante y una tira de jabón de cuaba. Todo mío, de mi size, con mi estilo protuberante, como decía mamá, o sea super super super extra large.

Si me tocara ahora describir mi situación, sin miedo a equivocarme diría que el futuro promete. Lo que no sabría decir es qué, pero de que promete, si, es muy cierto, el futuro promete.