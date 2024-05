El cine realmente es mágico. Confluyen e interactúan de manera simultánea, el arte y el entretenimiento. Partiendo de este último concepto, muchas veces se comienza con una muy buena película, que luego se convierte en una saga, y poco a poco, se va desvirtuando del concepto original. Sin embargo, a los Estudios y en especial a Hollywood, lo que le interesa es que deje mucho dinero, y por ello podremos ver secuelas que a veces creemos que podrían llegar hasta el infinito por las cantidades que se nos presentan muy mediocres.

En el año 1976, se estrena una cinta con un concepto de superación y de persistencia, de bajo presupuesto, y llegó a calar profundamente en la crítica cinematográfica hasta conquistar el Oscar como Mejor Película de ese año, derrotando verdaderas obras maestras. Son los casos de sus competidoras tales como: “Taxi Driver”, “Todos los Hombres del Presidente” y “Network”.

Nos estamos refiriendo a la película “Rocky”, con un argumento simple; pero con un espíritu de dominio y coraje para obtener un sueño.

La puesta en escena de esta película recae sobre el director John G. Alvildsen (“Salvad al Tigre”; “Karate Kid”) donde nos narra la búsqueda del sueño americano a través de un individuo de clase baja con espíritu de guerrero, de poder tener la oportunidad de pelear con el campeón de los pesos pesados. Ahora bien, cómo entrelazar un peleador no profesional y llevarlo al ring con el campeón? Qué idea nos traería a conseguir ese objetivo? Para ello tendrían que darse dos elementos importantes para tratar de conseguir el deseo.

1) La fortaleza de poder hacerlo.

2) Tener un entrenador, líder o guía que pueda canalizar todo el sentimiento posible de fluir esa adrenalina en su Yo interior de poder conseguir la meta.

En un principio, la idea no es la de Rocky conseguir el título de campeón, sino el de poder soportar los 15 rounds y no perder por la vía del kock out. Ambas ideas logra conseguirla, y aunque pierde la contienda, todo el público entiende que él es el verdadero ganador; porque el público se ha identificado con este hombre humilde, que viene de abajo, y pudo enfrentar las vicisitudes que la vida le enfrenta hasta conseguir un objetivo. Si él pudo, nosotros también.

Los puñetazos que la vida les da día tras día, posiblemente son más duros de lo que recibe en el cuadrilátero; pero solamente podrá vencerse con la fortaleza de seguir hacia adelante. Esta es la esencia de la película, y en cada plano el director lo realza acompañado siempre de esa banda sonora escrita por Bill Conti que posibilita el ascenso del espíritu del logro.

“Rocky” va más allá de una película de boxeo. Es sobre la vida, el de poder encontrar satisfacción en un mundo completamente indiferente. Es sobre coraje y honor.

En el momento de su estreno (1976); las películas de principios de los años setenta estaban cargadas de desastre y de calamidad. Ver: “Las aventuras de Poseidón”; “Torre del Infierno”; “Aeropuerto”; “Tiburón”; “Terremoto”; por lo que esta película vino a darle un bálsamo diferente sobre la valentía de poder conseguir algo en la vida cuando te lo propones, máxime cuando venimos del estrato social más bajo.

Interesante película que lamentablemente fue decayendo por las cantidades de historias a través de sus secuelas; pero no podemos pasar por alto conocer a este boxeador que se ha convertido en un personaje más, en la historiografía del cine, llamado “Rocky Balboa”.

Curiosidades

1) La idea original de Sylvester Stallone fue inspirada tras ver un combate entre Muhammad Ali y Chuck Wepner. El concepto de un pobre boxeador que era capaz de llegar hasta lo más alto, luchando contra todos y contra sí mismo, lo entusiasmó.

2) Cuando presentó a los productores de la película su guion, estos pensaron en contratar a Burt Reynolds, Ryan O’Neill o Robert Redford; pero Stallone se negó, diciendo que solamente él podría encarnar a Rocky Balboa. Logró convencer a los productores y le pusieron una sola condición: pagarle solamente US$35,000.00 por su guion y el papel principal.

3) La banda sonora fue compuesta por Bill Conti. El tema principal, la canción Gonna Fly Now fue número 1 en la lista Billboard Magazines Hot 100 durante una semana del 2 al 8 de julio de 1977.

4) Aunque la versión de Gonna Fly Now de Bill Conti sea la más famosa, una versión del legendario trompetista Maynard Ferguson aparecida antes que la publicación de la banda sonora original vendió más discos que ésta.

5) Rocky se convirtió rápidamente en un enorme éxito. Recaudó más de $117 millones de dólares solo en Estados Unidos, ganando tres premios Oscars (incluyendo mejor película) y lanzando a Stallone de manera inmediata al estrellato.

Ficha Técnica: Calificación: 3.5/5 (Buena)

Nombre Original: Rocky

Año: 1976

Duración: 119 minutos

Del director John Avildsen: Destacado ineasta norteamericano que realizó varias obras en los años 70’s.