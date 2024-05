Notas de interés

-La jugadora Patricia E. Castillo Peña, que hace unos días fue galardonada con el título de Maestra FIDE, discute este fin de semana el título de Campeona Nacional en un match frente a Mary Loly González. Ambas quedaron empatadas en primer lugar en el evento nacional celebrado en abril.

-El pasado viernes terminó el Campeonato Mundial Escolar de Perú donde intervinieron 1,162 jugadores (971 del país anfitrión) de solamente 26 países, con la ausencia casi total de países europeos. Se agruparon en 12 categorías por edades y género.

-En el llamado Mundialito, República Dominicana estuvo representada por dos jugadores, en la categoría U13 absoluto: los jovencitos Ángel Sebastián Lara y Leonardo M. Simó Paulino. En este grupo participaron 14 países. El ELO promedio del grupo fue de 1508 puntos.

-En el evento Ángel Sebastián logró un honroso 9no lugar (en el listado inicial era el número 8) con 7 puntos de 9 posibles, menos 13.2 puntos ELO) y su compatriota Simó terminó en el lugar 80 (número 22 en el listado inicial, menos 112 puntos ELO). Los acompañó como Entrenador el Candidato a Maestro Darvi Crispín y de jefe de delegación actuó Braulio Ramírez, que por razones laborales regresó al país antes de finalizada la competencia.

-Se impone desde ya un trabajo serio con talentos como Lara, Simó, los hermanos Polanco (de Santiago de los Caballeros) y otros jovencitos que han mostrado facilidades para jugar ajedrez. Para ellos es imprescindible un entrenamiento personalizado o grupal, pero con el material humano realmente con deseos de superación y un Entrenador estable entre seis meses y un año como mínimo. El modelo del exitoso proyecto independiente Ajedrez Joven RD puede servir de patrón para desarrollar este grupo de ajedrecistas.

-Se debe entender que no es lo mismo un Profesor que un Entrenador. Aunque regularmente tienden a usarse como sinónimos, existen diferencias; como tampoco es lo mismo una clase grupal en un Colegio, para enseñar los rudimentos básicos y un poco más, que un entrenamiento metodológico personalizado a un grupo de talentos seleccionados previamente para hacerlos avanzar técnicamente hasta conseguir la maestría ajedrecística.

-No se entiende que en el Mundialito solo participaran dos representantes dominicanos. ¿Acaso no se pudo conseguir la logística necesaria para más jóvenes, incluso sacrificando, en mediana instancia, la del jefe de la reducida delegación? Si no asistimos a los eventos escolares y juveniles que regularmente se organizan en Europa, pues el evento de Perú hubiera sido una buena oportunidad para los jóvenes dominicanos.

-El nuevo invento en el mundo del ajedrez es la Variante Casablanca, que no es solo un nombre exótico para una nueva forma de jugar al ajedrez. Es una invitación para que los jugadores comiencen sus partidas desde posiciones inspiradas en partidas históricas, algunas famosas y otras no tanto. El objetivo es desafiar la previsibilidad de las aperturas y la memorización de jugadas.

Y próximamente en la ciudad de Casablanca, Marruecos se organizará el primer evento con el nombre de la ciudad de la famosa película protagonizada por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. El interesante y novedoso torneo contará con la participación:

• Magnus Carlsen: ampliamente considerado como el ajedrecista más fuerte de todos los tiempos, ex campeón del mundo de ajedrez y actual número 1 del mundo, representa a Europa.

• Hikaru Nakamura: Sensación del streaming con millones de devotos seguidores, jugador número 3 del mundo, defiende los colores de Norteamérica.

• Viswanathan Anand: El legendario pentacampeón mundial de ajedrez, pionero del ajedrez indio, representa a Asia.

• Amin Bassem: El gran maestro más fuerte de África, varias veces campeón continental, juega en casa.