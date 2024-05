Varela visto por Santana

Hace algunos años, cuando enfrenté la lectura de Furia y fuego en Manuel Navarro

Luna, llegué a suponér que la incursión de Joaquin G. Santana en el género biografía estaba vinculada, exclusivamente, a su entrañable deber con el amigo, el gran poeta oriental ya fallecido. Pero ahora, al adentrarme en las páginas de Quién fue Félix Varela, publicado recientamente por Ediciones Unión, descubro sus intenciones en este, uno de los más dificiles géneros literarios, sobrepasan la emoción y el entusiasmo.

Haciendo gala de una prosa amena, ágil y dinámica, Santana nos muestra hechos relevantes de la vida de aquel insigne patriota que desde otro contexto (la primera mitad del siglo XIX, colocaba su palabra al servicio de los auténticos ideales de la independencia y que, al decir de su discípulo, José de la Luz y Caballero, fue el primer cubano que nos enseño a pensar.

Alguien dijo una vez que, refiéndose a la obra narrativa de este autor, que Santana es un poeta que narra. Esta afirmación es quizás un punto de constante referencia al enfrentrar el estudio de su prosa. Aquí, el poeta embellece cada paso el marco historia donde se desarrolla la vida del prebístero.

No existe un solo hecho que no sea recreado, a través del lenguaje poético, iucluso, al tocar informaciones históriças que, a veces, contienen aridez e indócilidad ante el clamor de la poesía.

Quiero llamar la atención del lector hacia otra virtud: el poder de sintesis.

Sin traicionar las exigencias del género y sin cederle un palmo a la. especulación, Santana dibuja lo fundamental del personaje que describe en un volumen que. sin sobrepasar las ciento veinticinco páginas, no contienen saltos en los acontecimientos históricos. Además de la síntesís, esta es una obra apoyada en los principios del rigor investigativo. De ahí su depurada síntesis.

Santana no se entretiene descubriendo datos superflúos, intrascendentes ajenos a la significación y al mérito del padre Valera para los cubanos.

Es por ello que algún lector avispado pueda encentrar la ausencia de un orden cronológico en la narración. Los propósitos de Santana son otros ajenos al esquema tradicional de la biografía. Ya en Furia y fuego habíamos presenciado una forma oiginal de presentar la vida y la obra de Navarro Luna y donde adicionaba a su historia algunos rasgos muy personales, fortaleza de criterios y conducta rectilínea como ser humano que algunos historiadosres clásicos no le habrían perdonado.

Para entender más esta obra dentro del género biográfico su autor literaturiza la historia, impone su método dentro de una atmósfera poética cargada de sensibilidad y aliento. Tal parece que estamos leyendo una novela donde muchos elementos de una posible ficción no son más que episodios sacados de la realidad de su protagonista. La amplia y copiosa bibliografía que utiliza no la propone para demostrar su erudición, sino para complementar la historia que narra. Es por eso que al final del libro no encontráremos la exigible referencia a la bibliografía ni el cúmulo de obras consultadas.

Esto, si bien contradice ciertos requisitos de la historiografía, no merma la técnica narrativa.

De lo que estoy convencido es del método novedoso en la escritura de obras de este tipo.

Por último, quiero resaltar un hecho curioso. Cuba no ha sido un pais de aportes a la historia de la literatura universal a través de biografías, no por la ausencia de grandes figuras, sino por el poco detenimiento de sus autores ante este género que requiere, entre otros, mucho de historia, más de literatura y mucho más disciplina y talento. Claro, que esta afirmación tiene escasas y honrosas excepciones. Y Santana puede ser una de esas.