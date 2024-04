Marlon Brando: El hombre del método

Hace unos días hubiera cumplido sus 100 años el hombre al que todo el mundo lo denominaba el “actor del método” frase leyenda por haber sido egresado de la prestigiosa Academia del Actor Studio donde se profundizaba el método Stanislavski. Nos estamos refiriendo a Marlon Brando.

Su madre era una actriz de teatro por lo que tuvo mucha influencia de ella; pero su niñez y juventud siempre se caracterizó por ser un joven rebelde. Esto conllevó que se fuera de su casa hacia la ciudad de Nueva York para ingresar a estudiar actuación en la prestigiosa Academia. Inmediatamente de ser egresado participa en varias obras de teatro hasta que consigue un papel en la obra “Remember mamma” en 1944 en Broadway. Sus éxitos se hicieron sentir cuando en algunas de sus escenas, lo hacía tan real, que algunos de los presentes pensaban que no era actuación sino un ataque de frenesí en el escenario por lo que llovieron las críticas positivas de los tabloides de la época.

El clímax de su éxito alcanza el Olimpo con la obra “Un tranvía llamado deseo” que derrochaba un machismo erótico en el escenario que prácticamente la obra lo encarnaba Brando.

Su paso para el cine comienza con la película “The Men” del 1950 donde narra la historia sobre veteranos de guerra con discapacidades por lo que Marlon Brando se pasó un mes completo observando a cada uno de los enfermos para poder dar vida a su personaje. A partir de aquí comienza su estrellato al público en general.

En 1951 se estrena “un tranvía llamado deseo” el cual representa el mismo personaje de la obra de teatro.

En 1952 estrena “Viva Zapata” encarnado a Emiliano Zapata. En 1953 realiza “Julio César” y en 1954 “Nido de Ratas” por el cual obtuvo su primer Oscar como Mejor Actor de ese año. A partir de la década de los años sesenta realiza los siguientes filmes: “Rebelión a bordo” (1960) remake sobre el mismo filme del 1935 el cual era protagonizado por Clark Gable. En 1961 por primera y última vez, dirigió y protagonizó junto a Karl Malden la película “El rostro impenetrable”, una obra notable que recibió la Concha de Oro en el Festival Internacional de cine de San Sebastián. También participó en “La jauría humana”, de Arthur Penn; “Reflejos en un ojo dorado”, de John Huston y “La condesa de Hong Kong”, dirigida por Charles Chaplin y donde tuvo por pareja a Sophia Loren. Estas últimas películas no surtieron el efecto deseado en taquillas como se hubiera pensado.

Ya a comienzo de la década de los años setenta existía un declive de su carrera. Ya no era el hombre atractivo. Sus películas no resultaban comerciales. Su conducta era bastante problemática por lo que se fue convirtiendo en un ermitaño. Hasta que un joven director se la jugó para que pudiera interpretar al personaje que lo catapultó para la eternidad en el celuloide y en las mentes de los cinéfilos de todo el mundo. “Don Victor Corleone” en la película del “Padrino” del 1972. Por esta interpretación Brando consigue su segundo Oscar; pero esta vez, lo rechazó. En su lugar envió a una actriz que se hizo pasar por indígena para protestar sobre el tratamiento que las películas de Hollywood les daban a su “raza”. Ese mismo año estrena “El último tango en París” donde personifica a un hombre frustrado y con vacío existencial por el suicidio de su esposa. Participó brevemente en otros filmes, simplemente por dinero como Superman (1978); sus honorarios fueron cuatro millones de dólares por un papel de diez minutos. Ganó fama de actor conflictivo y exigente como cuando se apareció con la cabeza raspada en Apocalypse Now (1979).

Su vida tuvo muchos altibajos por su temperamento conflictivo que posiblemente venían desde la infancia; ya que su madre padecía trastorno bipolar y que recibía maltratos de algunos hombres por lo que habrían marcado a Brando este tipo de comportamiento reflejado en su vida personal.

.

Curiosidades

Algunas curiosidades fueron tomadas de las páginas: lanacion.com.ar/espectaculos/cine/marlon-brando-curiosidades-anecdot

qq.com.mx/entretenimiento/articulo/marlon-brando-historias-de-su-vida

1) Brando fue expulsado de la Academia Militar de Shattuck a los diecisiete años por mal comportamiento.

2) Brando estuvo casado en tres ocasiones y tuvo once hijos. Su primer matrimonio, con Anna Kashfi, fue públicamente tormentoso y duró dos años.

3) El segundo matrimonio fue con Movita Castaneda, pero su relación terminó cuando conoció durante el rodaje del filme a quien sería su tercera esposa, Tarita Teriipia, la mujer tahitiana que interpretó a su compañera en Rebelión a bordo.

4) Brando se enamoró también de Tahití y adquirió una pequeña isla en el archipiélago en 1966, donde vivía cuando sus obligaciones profesionales se lo permitían.

5) Participó en muchas actividades en defensa de la situación de los afroamericanos e indígenas norteamericanos durante los años 60, y en algún momento logró codearse con Richard Nixon y con la familia Kennedy.

6) En 1990, vivió una de sus más grandes tragedias personales. El novio de su hija Cheyenne fue asesinado en la residencia familiar de Mulholland Drive. La situación se convirtió en un circo mediático cuando a Christian (el primogénito nacido de su primer matrimonio) se le acusó de ser el autor material del homicidio. Luego, su hija Cheyenne se suicidó.

7) El 1ro de julio del 2004 muere de una fibrosis pulmonar a la edad de 80 años.

Aquí culmina la vida de un hombre que vivió para la actuación y fue considerado en un momento por la Revista Time como el Mejor Actor del siglo XX.