No es suficiente con escuchar una verdad tan fuerte como la que canta Matt Johnson con la agrupación :The The”, en ese tema titulado “Love stronger than death” (El amor es más fuerte que la muerte) para convencerse de esa evidente claridad profunda y animarse a amar.

Cuando uno escucha tal tema, uno realmente quisiera que fuera suficiente con cantarlo a todo dar para amar y convencerse de su incuestionable verdad, al menos uno sigue la melódica armonía que acompaña de tal forma esa verdad, que la hace casi una religión, una especie de salmo en inglés que uno canta con la boca muy expuesta, como si el inglés fuera su única lengua.

Una especie de salmo poderoso contemporáneo con armónica, con una maravillosa melodía y que encima conmueve, por la profundidad de lo cantado, e incita a mover con muy buen ritmo el esqueleto.

Luego que pasa el tema, sea por lo que sea, viene la reflexión. Un soltero empedernido como yo, se agarra de lo que sea para justificarse y hasta esgrime lo escrito sobre el tema como una forma de socializar y conocer personas. Pero el tema, la idea que transmite esa impresionante tema vuelve, aun cuando uno duerma acompañado y termina uno sucumbiendo a la armonía que lo conforma y que trae de regreso a la cabeza aquella idea que tan bien transmite el verso que canta Matt Johnson: El amor es más fuerte que la muerte.

Una verdad poderosa y para los que como yo están sueltos y solteros, da muchos ánimos a buscar ese amor hasta debajo de las alfombras.