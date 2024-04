War is Over! - ajedrez y paz a través del cine

En estos días una ferviente amante del ajedrez y excelente alumna me sugirió escribir sobre el cortometraje de animación War is Over!, que el pasado 10 de marzo ganó el Premio Oscar. Por varios días la prensa internacional se hizo eco de esa noticia. Lamentablemente no fue así en República Dominicana donde los especialistas se refieren mayormente a la mejor película, mejor actor, mejor actriz y mejor cinta extranjera, entre otras nominaciones.

En el corto honrado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se presenta al ajedrez como un símbolo de paz muy oportuno en estos tiempos y mucho más cuando en los últimos días, se han incrementado brutalmente las acciones bélicas, tanto en la Ucrania invadida, como en los territorios palestinos.

Transcurrido un mes de la elegante y grandiosa ceremonia, ya apenas se habla de los Premios Oscar 2024 celebrados en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California; y mucho menos se menciona a War is Over!, corto inspirado en la canción Happy Xmas (War Is Over) del extraordinario ex Beatle John Lennon y su esposa Yoko Ono, lanzada en 1971 con una campaña publicitaria en contra de la guerra de Vietnam y que se convirtió en un himno navideño, a pesar de que su contenido es de protesta y que probablemente, es la colaboración más conocida de ellos. Más allá de su carácter festivo, se erige como un himno de paz tan necesario antes y en estos tiempos.

Dave Mullins, alumno de Pixar, escribió y dirigió el corto, animado por Weta FX Limited y producido por Sean Ono Lennon -hijo de John y Yoko-, que al momento de recibir el premio envió un saludo especial para su madre, quien cumplió 91 años el pasado 18 de febrero.

El corto de apenas 11 minutos tiene lugar en una supuesta Primera Guerra Mundial donde se juega una partida de ajedrez secreta a través de las líneas enemigas con la ayuda de una heroica paloma mensajera que transmite las jugadas de dos soldados rivales en el campo de batalla. Ninguno de ellos conoce a su oponente y a medida que la partida y la guerra se acercan al desenlace final, reconocen su amistad ajedrecística y rinden homenaje a la simpática paloma ya en los primeros minutos de la paz alcanzada.

En War is Over! el ajedrez se convierte en un medio de humanización y comunicación de los soldados que, junto a la paloma y a los dos principales jugadores, son los protagonistas del cortometraje. Los rivales del ajedrez son enemigos en la guerra y el Juego Ciencia sella su amistad en el momento crucial del corto.

War is Over! es un ejemplo más de la integralidad del ajedrez en el mundo moderno, no solo visto como un deporte mental, sino también como un elemento referente en la educación, las artes y las ciencias. Como dijo José Raúl Capablanca: El ajedrez es algo más que un juego; es una diversión intelectual que tiene algo de arte y mucho de ciencia. Es, además, un medio de acercamiento social e intelectual que sirve, como pocas cosas en este mundo, para distraer y olvidar momentáneamente las preocupaciones de la vida diaria.

El accionar de los soldados jugando ajedrez en plena lucha entre las trincheras, es un ejemplo fehaciente de lo expresado por el genial campeón cubano.

Gracias a la Academia por premiar a War is Over!, que hace un gran reconocimiento a la exquisita música de John y Yoko, a sus productores y en cierta medida al Juego Ciencia como portador de un hermoso mensaje de paz.