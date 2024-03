Un viaje encantador a la poesía de Rubén Darío.

Sumérgete en el mar de palabras y emociones que nos regaló el genio literario Rubén Darío. En este escrito, exploraremos la magia y la belleza de sus poemas, que cautivaron a generaciones enteras con su estilo exquisito y su profunda sensibilidad. Nos adentraremos en el mundo fascinante de Darío, donde la musicalidad y la pasión se entrelazan en cada línea.

Por consiguiente, abordar el concepto de modernismo nos brinda un contexto para analizar y comprender los poemas, este movimiento literario nace en Hispanoamérica, entre los años 1880 y 1914. Fue Rubén Darío quien acuñó el término “modernismo” para describir esta tendencia, refiriéndose a ella como “el espíritu nuevo de las letras”. El modernismo se considera la primera corriente literaria internacional originaria de América Latina y ha dejado un impacto duradero en la literatura hispana y en la cultura en general

Rubén Darío, cuyo nombre real era Félix Rubén García Sarmiento, fue un poeta, escritor, periodista y diplomático nicaragüense. Su influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano es tan significativa que se le llama el "príncipe de las letras castellanas". Nació el 18 de enero de 1867 en Metapa, Nicaragua, y falleció el 6 de febrero de 1916 en León, Nicaragua. A lo largo de su vida, Darío escribió obras notables como “Azul”, “Prosas profanas”, “Cantos de vida y esperanza”, “Canto a la Argentina”, “Los raros”, y “Tierras solares”.

Cada verso refleja la condición humana, representando nuestros miedos, alegrías, esperanzas y luchas. En el análisis de varios poemas de Rubén Darío, se revela una perspectiva única de como el poeta comparte sus ideas del amor, las adversidades y su lucha para encontrarlo. Para este artículo se hizo una selección de algunos poemas; Margarita Debayle, Venus, Que el amor no admite cuerdas reflexiones, ¡Oh mi adorada niña!, A Juan Ramón Jiménez. Estos textos presentan diversas características propias del autor, que son inherentes a su esencia. Son poemas que exploran emociones compartidas y, en ocasiones, comparten temas que se relacionan entre sí.

Lo poemas de Rubén Darío, especialmente los seleccionados nos brindan una temática que se evidencian en todos, es el amor, la belleza, los sentimientos, estos aspectos se observan de varias formas y se expresan con distintas palabras, pero no se pierde su esencia, porque los poemas ponen el amor y la belleza en diversos escenarios, lo cual nos permite tener una diversidad panorámica.

Iniciando este análisis, tomamos como punto de partida, el poema Margarita Debayle, narra la historia de una princesita traviesa que desea atrapar una estrella para convertirla en un prendedor. El poema destaca la belleza de Margarita y su travesura al salir en busca de la estrella sin pedir permiso a su padre. A lo largo del poema, se describen las acciones de Margarita mientras se adentra en el cielo y regresa envuelta en un dulce resplandor. El poema transmite una sensación de encanto y fantasía, y muestra la imaginación y la curiosidad de la niña protagonista: Pues se fue la niña bella /bajo el cielo y sobre el mar /a cortar la blanca estrella / que la hacía suspirar.

Entonces por medio de este fragmento observamos que la imaginación y creación del autor se diversifica para representar el amor y la belleza.

En el poema "Venus" de Rubén Darío, el autor explora la temática del amor y la belleza al representar a Venus, la diosa del amor y la belleza en la mitología romana. A través de una descripción detallada y un lenguaje poético, Darío expresa su admiración y fascinación por esta figura divina. Utiliza metáforas y comparaciones para resaltar la belleza de Venus y el impacto que tiene en aquellos que la observan. Además, el poema transmite la idea de que el amor y la belleza son fuerzas poderosas y fundamentales en la vida humana: A mi alma enamorada, una reina oriental parecía / que esperaba a su amante, bajo el techo de su camarín

El verso "A mi alma enamorada, una reina oriental parecía, que esperaba a su amante, bajo el techo de su camarín" nos presenta una imagen poética en la que se describe a una figura femenina como una reina oriental que espera a su amante en la intimidad de su camarín. Este verso evoca una sensación de amor apasionado y deseo, al retratar a la figura femenina como una belleza exótica y misteriosa que aguarda con ansias el encuentro con su amante. La imagen de la reina oriental y el ambiente íntimo del camarín sugieren una atmósfera de romanticismo y pasión.

De igual forma, el poema "Que el amor no admite cuerdas reflexiones" resalta en primer instancia el amor y la belleza. En este poema, Darío reflexiona sobre el amor y cómo este no puede ser racionalizado o analizado mediante pensamientos lógicos. Representa el amor como algo irracional y apasionado, que escapa a las reflexiones y argumentaciones lógicas. El autor utiliza un lenguaje poético y evocador para expresar la intensidad y la complejidad del amor. Además, el poema sugiere que el amor y la belleza son fuerzas que trascienden las limitaciones de la razón y nos conectan con lo más profundo de nuestras emociones y deseos: La delicia de tu aliento / en tan divino vaso apura / y me enciende el pensamiento la locura.

Este verso nos habla de la intensidad del amor y el deseo. El hablante lírico describe la delicia del aliento de la persona amada, comparándolo con un vaso divino del cual se bebe con avidez. Esta imagen evoca una sensación de placer y pasión desbordante. Además, el verso menciona que este aliento enciende el pensamiento y provoca la locura, lo cual sugiere que el amor puede tener un efecto arrebatador y llevar al hablante a un estado de éxtasis o descontrol emocional. En resumen, el verso nos transmite la intensidad del amor y la influencia que tiene sobre los pensamientos y emociones del hablante lírico.

En el poema "¡Oh mi adorada niña!", Rubén Darío celebra la belleza y la música. El autor utiliza imágenes poéticas para describir la perfección artística y la pasión amorosa. La figura de la "reina rubia" y la cabellera espesa evocan la admiración y el deseo hacia la persona amada. El poema representa el amor como una fuerza que inspira y cautiva.

Fragmento del poema que sustenta lo expuesto: ¡Oh mi adorada niña! / Te diré la verdad: tus ojos me parecen brasas tras un cristal

Por otro lado, en el poema "A Juan Ramón Jiménez", Darío alienta al joven poeta Juan Ramón Jiménez a enfrentar la batalla literaria con valentía. Utiliza metáforas como la coraza y la resistencia para simbolizar la fuerza interior necesaria para crear y luchar por las ideas. El amor por la poesía se presenta como una lucha constante y apasionada.

En ambos poemas, el amor se representa como una fuerza poderosa que puede inspirar y transformar a las personas. Se enfatiza la importancia del amor en la vida y se resalta su capacidad para despertar emociones intensas y motivar acciones valientes.

En conclusión, el amor y la belleza son temas recurrentes en su obra y se presentan de diversas formas a lo largo de sus poemas. Darío utiliza su imaginación y creatividad para representar el amor y la belleza, lo cual nos permite tener una diversidad de perspectivas y emociones. Sus poemas nos invitan a explorar y reflexionar sobre nuestras propias experiencias y sentimientos en relación con el amor y la belleza. Además, el autor nos muestra cómo el amor y la belleza son fuerzas poderosas que van más allá de la razón y nos conectan con nuestras emociones y deseos más profundos.