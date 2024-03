El Cintureo o hermenéutica para wawawa

Mis alumnos de la universidad me han planteado un reto y es tratar de profundizar de forma simple en cuanto al significado del dembow y la industria cultural que lo alimenta. Prometí hacerlo a condición de que ellos me ayudasen a completar con su parecer mi reflexión.

El tema Cintureo de Jey One-Yoan Rivero con más de 22 millones de reproducciones en Youtube se ha convertido en un himno de estos tiempos de la generación wawawa, término patentizado por Rochy rd para referirse a los jóvenes de barrios en contraposición a los de mejor economía llamados en el lenguaje popular popis.

El Cintureo tiene una letra basada más en el ritmo que la letra, pero deja escapar pensamientos que nos pueden ayudar a comprender su hermenéutica (interpretación) de la realidad. Por ejemplo: " si te llevo a la disco luego te toca darme cintureo", trata de hacer ver una mentalidad de trueque de la calle donde el hombre espera ser "pagado" por la mujer luego de haber gastado sus cuartos ahorrados en un party que se va muchas veces de sus posibilidades reales.

El tema de la lógica de este tipo de filosofía jedionda es cuando la mujer decide no dar el esperado "cintureo" rompiendo la "norma" del barrio. Es ahí cuando la lógica machista establece el uso de la violencia para no quedar como un palomo. Fíjense que no fueron pocos los crímenes contra mujeres en el país que el año pasado hacían alusión a este tipo de trueque barrial.

Para los wawawa el cintureo y utilizaré una expresión del antropólogo jesuita Jorge Cela S.J., más que un baile, es una forma de enajenación de la miseria que los acompleja. Detrás de esa letra y video clip, donde prevalece un desenfreno sexual, también hay un micro-mundo de cultura de pobreza donde se muestra su rechazo a las normas establecidas por una sociedad que los acusa de teteadores, pero les ofrece pocas oportunidades fuera del clientelismo político para vivir de forma digna. Premiamos con publicidad pagadas a los cinturiciadores, pero a los trabajadores los dejamos invisibilizados de nuestros likes.

"Cintureo" no es simplemente una canción, es un acto desesperado de una generación que intenta llamar la atención y se refugia en las drogas o el sexo para desafiar la incoherencia de quienes le dicen cómo deben de ser, sin pararse dos segundos a escuchar sus narrativas wawarianas.

A la parábola del "Buen Samaritano" podemos llamarla el Joven Samaritano, pues, según la tradición de la época, eran mayoría la población samaritana menor de 35 años. Jesús, que gusta de hacerse presente en los marginados, sobre todo, en los barrios como Las Flores de San Cristóbal o la 42 en la Capital, saldría a decirnos que ahí, habitan los preferidos del Señor.