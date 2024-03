El ajedrez estilo libre (free style)

El ajedrez estilo libre también es conocido como ajedrez aleatorio de Fischer (Fischer Random) y Chess 960. Se nombra Chess 960 en honor a las 960 posibles posiciones iniciales de la partida y constituye una idea del juego inventado por el excampeón mundial Robert Bobby Fischer, que la mostró el 19 de junio de 1996 en Buenos Aires, Argentina.

“Me encanta el ajedrez y no inventé el ajedrez Fischer Random para destruirlo. Lo inventé para que el ajedrez siguiera funcionando porque considero que el viejo ajedrez está muriendo. Realmente no estoy interesado en eso. Quiero mantener el viejo sabor del ajedrez. Quiero conservar el viejo juego de ajedrez. Pero simplemente, hacer un cambio para que las posiciones iniciales sean mixtas y no degenere en memorización y disposición previa como ocurre hoy”. (Fischer. Entrevista radiofónica, 27 de junio de 1999)

El objetivo de Fischer era eliminar lo que consideraba el dominio total de la preparación de aperturas en el ajedrez clásico, reemplazándolo con creatividad y talento. En una situación en la que la posición inicial fuera aleatoria, sería imposible preparar cada movimiento del juego. Dado que sería demasiado difícil dedicar a la memoria el "libro de aperturas" para 960 posibles sistemas de apertura, los jugadores deben crear cada movimiento originalmente. Desde el primer movimiento, ambos jugadores deben idear estrategias originales y no pueden utilizar patrones bien establecidos. Fischer creía que eliminar los movimientos memorizados del libro nivelaría la lucha entre los dos rivales.

El ajedrez aleatorio de Fischer emplea el mismo tablero y piezas que el ajedrez clásico, pero la posición inicial de las piezas en las filas es aleatoria. La configuración aleatoria hace que sea impracticable obtener una ventaja mediante la memorización de aperturas; en cambio, los jugadores deben confiar más en su talento, habilidad y creatividad en el tablero.

La aleatorización de las piezas principales se conocía desde hace mucho tiempo como ajedrez aleatorio, pero el ajedrez aleatorio de Fischer introduce nuevas reglas para la configuración aleatoria inicial, "preservando la naturaleza dinámica del juego al retener los alfiles de diferentes colores para cada jugador y el derecho de enrocar de ambos lados". El resultado son 960 posiciones iniciales posibles únicas.

Antes del juego, se determina y configura aleatoriamente una posición inicial, sujeta a ciertos requisitos. Las piezas blancas (no los peones) se colocan aleatoriamente en la primera línea siguiendo dos reglas:

- Los alfiles deben colocarse en casillas de colores opuestos.

- El rey debe colocarse en una casilla entre las torres.

Las piezas de las negras se colocan iguales y opuestas a las piezas de las blancas. (Por ejemplo, si se determina aleatoriamente que el rey blanco comenzará en f1, entonces el rey negro se coloca en f8). Los peones se colocan en las segundas filas de los jugadores como en el ajedrez clásico.

Como en el ajedrez clásico, cada jugador puede enrocar una vez por partida, moviendo tanto el rey como una torre en un solo movimiento; sin embargo, las reglas del enroque fueron reinterpretadas en el ajedrez aleatorio de Fischer para respaldar las diferentes posiciones iniciales posibles de rey y torre. Después del enroque, las posiciones finales del rey y la torre son exactamente las mismas que en el ajedrez clásico.

Hay varios torneos de ajedrez de estilo libre a nivel de Gran Maestro, incluido un campeonato oficial de la FIDE con el nombre de Fischer Random. El Freestyle Chess GOAT Challenge 2024, que fue el primer evento en utilizar el nombre de ajedrez estilo libre, estuvo protagonizado por ocho de los mejores jugadores del mundo y resultó ganador Magnus Carlsen.