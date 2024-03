Otro 27 de febrero, fecha patria y carnaval, diablos cojuelos y cañonazos, militares y robalagallina, tiznaos y papeluses, kepis y máscaras, cachos y látigos, colores muy vivos en todas partes, bullas con mucho ritmo y mucha alegría, muchos espejitos y algarabía, baile en la calle y disfraces, disfraces, muchos, muchos disfraces de nuestra cultura, fuetazos, fuegos artificiales y tambores celebrando el trabucazo, la libertad, la independencia de nuestro país.

En medio de todo esto viene un discurso del señor presidente y para los capitaleños, para quienes toda la vida hemos salido a celebrar la independencia nacional y el carnaval, todo es lo mismo, todo es parte de lo mismo, sin importar la solemnidad con que se lancen algunas palabras al aire o algunos disparos o cañonazos patrióticos, es todo parte del carnaval y si no pregúntenle a uno de los miembros de cualquier comparsa: ¿Qué se dijo en el discurso de este año? -Eh, mira, si, muy bien, todo muy bien, tu sabes, todo bien, yo iba llevando a manito con unos espejos y unas máscaras gigante de los lechones de la Vega… tremenda fiesta, tremendas palabras del señor presidente, tremendo discurso, lo que no me gustó fue la parte en que casi se puso a pelear, bueno después dijo lo mismo que todos, que este año seguimos mejor que antes…”

Muchas veces bajé a celebrar en el malecón nuestro carnaval, nuestra independencia y siempre terminaba riéndome solo y con mucho orgullo de que nuestro espíritu es una mezcla de cosas, y ello me resultaba muy evidente los 27 de febrero, pues en una sola tarde se baila disfrazado y se escucha el discurso y se bebe y se baila al aire libre y se goza de esta temperatura que para muchos es la culpable de nuestro temperamento fiestero, guerrero, caribeño y de carnaval.

Actualmente han separado todo, siempre hay un desfile militar y tocan varias orquestas, pero ya no se baila y se bebe entre mascaruces para escuchar la rendición de cuentas.

Digan lo que digan, que se trata de dar un orden, pero a mí me gusta más cuando todo se mezcla en carnaval, pues siempre he pensado que es algo muy parecido a nuestro espíritu.

Ahora uno se sienta a escuchar al presidente como un alumno en una escuela y encima tiene que soportar que lo corrijan, que lo manden a callar. ¿Carnaval de qué? ¿Fiestas patrias de qué? Si algo debe moverse, es el discurso y no la fiesta del pueblo, de nuestra cultura.