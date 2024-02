Táctica en Ajedrez: despeje de líneas o ceda el paso

La Táctica es la base del Ajedrez Roberto Grau

La Táctica fluye a partir de una posición superior Bobby Fischer

El estudio de la Táctica se debe realizar a través de modelos de posiciones y temas específicos como el jaque doble, la clavada, la atracción del Rey, la doble amenaza, el ataque al punto h7, entre otros. La presentación de cada tema y la repetición de los ejercicios correspondientes, favorecen el estudio y la asimilación de los elementos tácticos.

En este trabajo presento un modelo o tema, que no es de los más conocidos, pero no deja de ser importante y que debe ser dominado por los ajedrecistas de cualquier nivel. Me refiero al despeje de líneas, que comprende en términos generales, el despeje de columnas, diagonales o casillas, que puede ser aprovechado por otra pieza.

Este tema se presenta habitualmente en las partidas y constituye una especie de ceda el paso ajedrecístico que consiste en realizar una jugada que permite el desplazamiento de otra pieza por filas, columnas o diagonales, con el fin de ganar material, o incluso, lograr un ataque decisivo.

Un ejemplo típico

MI N.Pinal – MF W. Puntier, Campeonato Nacional, República Dominicana 2011 / Juegan las blancas y ganan

En la posición del diagrama la Torre blanca dificulta la entrada agresiva de la Dama a la casilla a7 a través de la diagonal g1- a7.

Movimiento

El despeje de la diagonal comenzó con la jugada 1.Te4!!, sacrificando la Torre en e4 para permitir el paso de la Dama a la casilla a7 y ganar la partida debido a las diferentes amenazas creadas como resultado de la interacción de la Dama y del Caballo situado de f5.

Después de 1.Te4!!, el Maestro Puntier, excampeón nacional y jugador de gran nivel (lamentablemente retirado de la práctica magistral aún joven y en excelentes condiciones, miembro del equipo nacional a las Olimpíadas Mundiales del 2012 y 2014) se defendió de la mejor forma, pero no pudo evitar la derrota.

La jugada decisiva, 1.Te4!!, cedió el paso de la Dama a la casilla a7 y fue determinante en el resultado. No había defensa posible.