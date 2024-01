Prometo que esta no es la única respuesta a la carta que me hiciste con los diez momentos donde te habías sentido feliz en el 2023 y me ponías en cada uno de ellos. Aquel día quedamos en que trataría de escribirte algo parecido, pero, sentí necesario aprovechar este espacio donde publico cada domingo, para registrar en su web un mensaje de amor por ti, sabedor de su perpetuidad digital. Ahora cuando me sienta triste podré teclear el título en google y un portal me hará sonreír al ver tu foto en una de las plataformas más visitadas del país.

Una vez leí que el escritor cubano Lezama Lima habló sobre el azar concurrente para referirse al amor como algo dejado a la suerte. Me siento dichoso de que me haya seleccionado para acompañar su presente y futuro, una mujer hermosa y valiente como tú. Nunca olvidaré cuando al salir de momentos importantes de nuestro proyecto de vida, estabas tú, en silencio, rezando por mí, ese tipo de postal, viaja en tu corazón siempre.

La fe, escribió el cardenal Josepth Ratzinger, “es un encuentro personal con un Dios cercano y próximo”. Nuestro amor también ha sido ese choque que me ha ayudado a madurar el rumbo de mis pasos. Solo lamento no haberte podido dar a leer estas líneas como suelo hacer con cada artículo antes de sacarlo, pues, eres mi lectora preferida.

Prometo no tener miedo a enfrentar los retos de la migración si tú vas conmigo. Ni el mejor verso de ese gran poeta de mi provincia Cienfuegos, José Ángel Buesa, que murió acá en Santo Domingo, podría describir el gozo que representa para mí saberte sana y feliz. Como suelo decirte: “nada de lo que hago por ti, me pesa”.

Prometo hacer todo lo posible por no ser tan de querer siempre tener la razón y aceptar con humildad que mis mejores aciertos son estar rodeado de unos ojos como los tuyos cargados de un color río. Desde hace dos años tu sonrisa se ha convertido en mi armadura para sortear el pesimismo que a veces me habita.

Una vez leí en un pulóver esta frase de P. Arrupe s.j que me encanta: “¡Enamórate, permanece enamorado, y eso lo decidirá todo!”. En esta época donde todo parece tan líquido, donde el espacio y el tiempo viajan en un twit, prometo que junto a ti trataré de hacer de nuestros momentos el mejor libro que pueda leer en mi vida. Te amo.