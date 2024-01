Cintas en temporada de Reyes Magos

En el día de hoy se festeja el día de los Santos Reyes Magos y muchos niños –como fuimos nosotros en su momento– tenemos la ilusión que seremos agraciados por tener el juguete que siempre habíamos soñado y celebrar esa inocencia aún no perdida que se rompe a través de los años. Para este fin de semana les dejo algunas películas para verlas junto a sus seres queridos.

Estas son:

1) A Christmas Story es una cinta estadounidense de 1983 dirigida por Bob Clark y distribuida por Metro-Goldwyn Mayer. Está protagonizada por Peter Billingsley, Jean Shepherd, Melinda Dillon, Darren McGavin, Ian Petrella, Tedde Moore, Yano Anaya, Zack Ward, Scott Schwartz y R. D. Robb. La película se estrenó el 18 de noviembre de 1983 en los Estados Unidos.

En el año 1948, Ralphie (Peter Billingsley), un niño de 10 años, quiere un rifle de aire comprimido de Red Flyer como regalo de Navidad. Sin embargo, sus padres (Darren McGavin y Melinda Dillon) piensan que no es un regalo apropiado para su edad. La película está basada en la novela del humorista Jean Shepherd.

2) The Polar Express es un filme animado realizado mediante la técnica «captura de movimiento». Está basada en el libro infantil de mismo título, ilustrado y escrito por Chris Van Allsburg, en 1985 (siendo la segunda vez que un libro de este autor era llevado a la pantalla grande, desde Jumanji, en 1995), y dirigida por Robert Zemeckis. Fue estrenada por primera vez en 2004. Su argumento está íntegramente versado en la temporada navideña.

Polar Express relata las aventuras que vive un niño, de 8 años de edad en la noche del 24 de diciembre, en Nochebuena, justo cuando comienza a perder la esperanza de continuar creyendo en la existencia de Santa Claus y el espíritu que conlleva celebrar la Navidad. Al prepararse para dormir, y luego de que sus padres lo vieran a él y su hermana menor Sarah (quien se preparaba en la otra habitación, para dormir, ansiosa por la Navidad) un estruendoso ruido se escucha frente a su habitación provocando una breve perturbación sísmica, ocasionada a su vez por un enorme tren se ha detenido justo enfrente de la puerta de su hogar. El niño sale impresionado de su habitación y, mientras está explorando el exterior del misterioso tren, es invitado a abordarlo por el boletero del mismo (Tom Hanks) y, aunque se niega primeramente, al final termina corriendo para subirse a bordo.

3) Home Alone (titulada Mi pobre angelito en Hispanoamérica) es del género infantil de factura estadounidense, estrenada de 1990, dirigida por Chris Columbus. Protagonizada por Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, Roberts Blossom, John Heard y John Candy en los papeles principales.

4) Jingle All the Way, (titulada El regalo prometido en Hispanoamérica), es una comedia producida por Chris Columbus, dirigida por Brian Levant y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Sinbad, Phil Hartman, Rita Wilson, Jake Lloyd y Robert Conrad. La trama se enfoca en la batalla de dos padres por conseguir una figura de acción (Turbo-Man) para sus respectivos hijos, a última hora en víspera de Navidad.

A pesar de que muchos críticos consideraron la película entretenida, tuvo una repuesta negativa. Más que nada por el guion, su enfoque en la comercialización de la Navidad, la dirección y la actuación de Schwarzenegger. Sin embargo, el film resultó ser un éxito taquillero, generando 129 millones de dólares en todo el mundo.

5) La novicia rebelde (The sound of music) es un drama musical de 1965 producida y dirigida por Robert Wise y protagonizada por Julie Andrews y Christopher Plummer.

La trama está ambientada en Viena, 1938. María es una alegre novicia que abandona el Convento para convertirse en la institutriz de los siete hijos de un militar retirado, el capitán von Trapp, viudo desde hace poco tiempo. La casa de los von Trapp funciona como un cuartel, pero María consigue devolver la alegría a los niños, ganarse su respeto y el cariño en base a canciones y mucha música. Ganadora de cinco Premios Oscars incluyendo Mejor Película y ha sido un clásico desde sus inicios. Excelente filme para verla en familia.

En fin, espero que puedan verlas y disfrutarlas, en este nuevo año que comienza con deseo que sea mejor que el anterior.