Notas de interés nacional e internacional

-El Gran Maestro cubano Carlos Daniel Albornoz logró el título de Campeón en el XXXIII Torneo Internacional de Ajedrez Carlos Torre in Memoriam 2023, celebrado en la ciudad mexicana de Mérida. El estelar jugador había triunfado en este fuerte y tradicional evento en las ediciones del 2018 y 2019. Es de destacar que, entre los 84 jugadores del continente, no había ningún representante dominicano a pesar de que este torneo ofrecía buenos chances para realizar normas internacionales.

-Magnus Carlsen ganó el Champion Chess Tours por tercera vez y ratifica que en la actualidad es el mejor jugador del mundo. El GM noruego ganó tres de las seis etapas que se disputaron a lo largo del año y continúa siendo la única persona en ganar el Champions Chess Tour desde el 2021. En el match final contra el GM norteamericano de origen filipino, Wesley So, Carlsen jugó con una precisión del 98.1 %.

-El Gran Maestro estadounidense de origen cubano, Leinier Domínguez, se retiró del Sunway Chess Festival que se celebra en Sitges, por lo que ya no podrá optar por una plaza para el Torneo de Candidatos 2024 a través del ranking ELO. “La razón principal es que ha llegado un punto en el torneo en el que el riesgo para mí es muy grande y el beneficio potencial, muy poco y muy difícil de alcanzar. El objetivo era lograr dos puntos en el ELO y clasificarme para el torneo de Candidatos. Creo que no he estado a mi máximo nivel, no me he sentido del todo bien”.

De esta forma Domínguez no estará en el Torneo de Candidatos para el cual ya hay seis jugadores clasificados a la espera de dos plazas por confirmar por ranking ELO: el ruso I. Nepomniachtchi, el indio R. Praggnanandhaa, el estadounidense F. Caruana, el indio Vidit Gujrahti, el estadounidense H. Nakamura y el noruego M. Carlsen, que renunciará, por lo que su plaza será para el azerbaiyano Nijat Abasov.

-La Federación Dominicana de Ajedrez enfrenta una Demanda en Referimiento instrumentada por el doctor Tomás Castro Monegro, por el asunto de la imposición de unos estatutos dados a conocer en una asamblea ilegal celebrada el 12 de noviembre. Dichos estatutos se elaboraron sin una reunión previa para consultar a la masa ajedrecística y a las Asociaciones de las 31 provincias y el Distrito nacional, y al vapor, se obviaron los Estatutos de la FDA establecidos hace más de 50 años y a través de los cuales se ha manejado institucionalmente el ajedrez en el país, ante la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y otras entidades oficiales.

-El tema de los estatutos empaña el prestigio de Juego de Caballeros que tradicionalmente ha poseído el ajedrez dominicano. Se recuerda que en el año 2018 la Cámara de Cuentas realizó una auditoría a la FDA, cuyo informe preliminar fue insatisfactorio para la entidad ajedrecística. El informe final se encuentra entre los 10 expedientes archivados por la Cámara de Cuentas y se refiere del Conocimiento de la Investigación Especial a la Federación Dominicana de Ajedrez /FDA), correspondiente al período entre 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2017 y que los ajedrecistas esperan conocer desde entonces.