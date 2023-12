Para los periódicos, la poesía

Es una frase que me gusta enarbolar ante lectores de periódicos dominicanos con la intención de molestarlos un poquito e incidir de esa forma en su manera de percibir las noticias, ya que nuestras noticias son tan repetitivas, más de lo mismo siempre, que por momentos uno se ve obligado a pensar que sería mucho mejor usar esas mismas palabras para hacer poesía.

En todo caso, es una frase que me gustaría gritar con ahínco a nuestros políticos, pues he aquí que a pesar de los dislates que todos los políticos de nuestro país cometen, evidentes fraudes de todo tipo y de faltas a la ciudadanía, a la sociedad, desde la desidia generalizada, la forma de vestir -siempre parece que andan con ropa prestada-, hasta la forma de usar el lenguaje, y no se trata de no pronunciar las “s”, somos dominicanos y eso es muy normal entre nosotros, sino de hablar verdaderamente peor que cualquier platanero en algún curul o en algún tribunal del Estado.

Son plataneros que viven de nuestros impuestos y ni siquiera tienen la capacidad de llegar a un nivel aceptable en el ejercicio de sus funciones.

Lo que habla muy mal de nuestra educación, pues todos son graduados de nuestras instituciones, liceos, escuelas, colegios, universidades o centros especializados, etc.

Pero volvamos a los surrealistas, movimiento que sacudió al mundo e hizo sentir aún verdadero arrojo por la poesía como parte esencial de la vida, de lo humano.

No sólo necesitamos ese arrojo por el arte, lo que más necesitamos es mucho mejor educación, pues a pesar del Black Friday la falta de enseñanza nos cuesta demasiado y eso es evidente al ver a un grupo cualquiera de nuestros políticos de cualquier partido, que en el mejor de los casos son mediocres hasta en su forma de vestir, de hablar, de ser.