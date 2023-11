Una canción, por tres minutos, puede hacer que la pobreza venza al complejo de quienes la padecemos. Sucede así con el tema Poeta elaborado por Francisco Antonio Peralta, aunque en el 99% de sus contactos de WhatsApp lo tengan identificado como KR ( Kilos de Rap).

Con una letra de alto vuelo intelectual, KR logra mostrarnos la importancia de transformar el relato sobre zonas miserias de San Cristóbal, como Jeringa, a través de líderes (poetas) sociales que enfrentan la narrativa hegemónica de opresión del sistema rotulado por la corrupción, y dan un grito en favor de visibilizar la dignidad de un ser social que ha debido abrirse camino arañando el mínimo trabajo para no terminar siendo condenado a 10 años por un atraco.

“Por la palabra, por la redención, del ser humano a través de una oración, por una poesía escrita y cantada y ese lápiz que cae como una espada; por recordarnos de donde venimos, por hacernos pensar que en verdad existimos, por el sentido que le da a cada letra, que falte todo y que no falte el poeta”. Por esta letra, la canción Poeta incluida en el disco Un Poeta en Oferta, no ha logrado ser incluida en uno de los productos que promueven las grandes disqueras, pues la industria cultural hegemónica del país no premia ese tipo de discurso. Más bien lo censura y trata de barrerlo para ocultarlo debajo de marcas con mayor nivel de marketing como el dembow comercial.

KR no es invitado a grandes plataformas artísticas de promoción, pues, lo que se suele anunciar en canciones como Poeta es más bien la alienación social a través de una industria cultural hegemónica que trata de sexualizar cualquier esfera de la vida y promover una imagen idiotizada de la juventud. Él, con sus versos, trata de desenmascarar ese relato donde, solo mediante la droga o la violencia de diversos tipos, comenzando por los discursos de odio en el ágora social, marca política o dentro de la familia, sobre la mujer o los niños, se consigue obtener el éxito que el estatus quo requiere para vestirte de triunfador.

Poeta termina hablando sobre Aníbal Montaño, a quien describe como un joven pulpero (colmadero) cuyo lema era “me falta arroz pero me sobra poesía”. Un intelectual local que no aparece en las grandes enciclopedias mundiales como Wikipedia y que inspiró todo un movimiento cultural protagonizado por la fundación que lleva su nombre y trata de promover el arte como un vehículo de extracción del ser social pobre- marginado, de esa realidad que le aprisiona y le obliga a hablar en susurro contra la injustica.

La letra culmina recordando a César Vallejo, el poeta peruano, y hablando de que este tipo de rap social pone en alto la memoria de los que, como su viejo, anduvieron o andan luchando por la esperanza de un cambio que permita no ver a tantos niños pidiendo dinero frente a la heladería Boom del parque Piedras Vivas de San Cristóbal.