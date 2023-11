Cincuenta mejores actuaciones en el cine

La actuación es la capacidad que puede poseer una persona en representar a un personaje mediante gestos, movimientos, emociones y énfasis en la comunicación hacia el auditorio con la finalidad de atraer la atención del público.

El teatro comenzó a gestarse en la antigua Grecia donde se narraba historia ante un público; pero siempre se aludía en tercera persona y de forma cantada. Con el transcurrir del tiempo este oficio del arte se fue perfeccionando y en los albores del siglo XVI, comienza en Europa ha magnificarse el teatro como forma de expresión de este arte tan singular.

El cine cuyo invento inició al final el siglo XIX, se manifestaba en un principio como un evento de feria, sin embargo, tomó para sí, una serie de elementos de otras artes para configurarse donde el escritor italiano de nombre Risoto Canudo en el año 1911 lo bautizó como el séptimo arte.

Pues, el cine no es ajeno al acontecer diario como expresión de la realidad, y he querido hacer un recorrido a aquellas 50 mejores actuaciones legendarias de actores y actrices que han quedado fija en la memoria colectiva del público como monumentalmente y extraordinaria.

Espero que sea del agrado de ustedes y puedan coincidir con algunas de ellas conmigo. Ustedes tienen la última palabra porque quizás, podrán tener su propia lista.

1) Peter O'Toole como T.E. Lawrence in Lawrence of Arabia (1962)

2) Marlon Brando como Terry Malloy en “Nido de Ratas” (1954) y en Vito Corleone en “El Padrino” (1972).

3) Bett Davis como Margot Chaning en “Todo sobre Eva” (1950)

4) Greta Garbo como Ninotchka (1939)

5) Malcolm McDowell como Alex DeLarge en “La naranja mecánica” (1971)

6) James Stewart como George Bailey en “It's a Wonderful Life (1946) y en Ransom Stoddard en “El hombre que mató a Liberty Valance” (1962).

7) Robert De Niro como Travis Bickle en “Taxi Driver” (1976) y como Jake La Motta en “Toro Salvaje” (1980).

8) Al Pacino como Michael Corleone en “El Padrino” Parte II (1974)

9) Daniel Day-Lewis como Christy Brown en “Mi pie izquierdo” (1989)

10) Charlie Chaplin en “Luces de la ciudad” (1931)

11) Humphrey Bogart como Ricki en Casablanca (1942) y como Fred C. Dobbs en “El Tesoro de la Sierra Madre” (1948)

12) Gloria Swanson como Norma Desmond en “Sunset Boulevard” (1950)

13) Ben Kingsley como Gandhi (1982)

14) Meryl Streep como Sophie Zawistowska en Sophie's Choice (1982)

15) Dustin Hoffman como "Ratso" Rizzo en Midnight Cowboy (1969)

16) Liv Ullmann como Elisabet Vogler en Persona (1966)

17) Henry Fonda como Tom Joad en “Las uvas de la ira” (1940)

18) Katharine Hepburn como Tracy Lord en “La historia de Philadelphia” (1940)

19) Paul Newman como Eddie Felson en “El audaz” (1961)

20) Toshiro Mifune como Sanjuro Kuwabatake en Yojimbo (1961)

21) Jack Lemmon como Jerry/Daphne en Some Like It Hot (1959)

22) Cary Grant como Dr. David Huxley en “La fiera de mi niña” (1938) y como T.R.Devlin en “Encadenados” (1946)

23) Tom Hanks como Forrrest Gump (1994)

24) Jack Nicholson como Randle Patrick en “Atrapado y sin salida” (1975) y como Jack Torrance en “El resplandor” (1980).

25) Sidney Poitier como Virgil Tibbs en “Al calor de la noche” (1967)

26) Spencer Tracy como Henry Drummond en “Heredarás el viento” (1960)

27) Gregory Peck como Atticus Finch en “Matar a un ruiseñor” (1962)

28) Anthony Hopkins como Hannibal Lecter en “El silencio de los inocentes” (1991)

29) Peter Sellers como Chance the Gardener en “Desde el jardín” (1979)

30) Audrey Hepburn como Holly Golightly en “Desayuno en Tiffany's” (1961)

31) Faye Dunaway como Evelyn Cross Mulwray en Chinatown (1974)

32) Carole Lombard como Maria Tura en “To Be or Not to Be” (1942)

33) Laurence Olivier como “Richard III” (1955)

34) Peter Lorre como Hans Beckert en “M” (1931)

35) Ingrid Bergman como Charlotte en “Sonata de Otoño” (1978)

36) Judy Garland como Esther Blodgett, en “Ha nacido una Estrella” (1954)

37) Christopher Walken como Nick Chevotarevich en “El Cazador” (1978)

38) Max Von Sydow como Antonius Block en “El Séptimo Sello” (1957)

39) Buster Keaton como Johnny Gray en “The General” (1927)

40) Vivien Leigh como Scarlett O”hara en “lo que el viento se llevó” (1939)

41) John Wayne como Ethan Edwards in “Centauros del desierto” (1956)

42) Denzel Washington como Malcolm X (1992)

43) Adrien Brody como Wladyslaw Szpilman en “El Pianista” (2002)

44) Anthony Quinn como Alexis Zorba en “Zorba el griego” (1964)

45) F. Murray Abraham como Antonio Salieri en “Amadeus” (1984)

46) Jane Fonda como Bree Daniels en Klute (1971)

47) Louis Fletcher como Tatched en “Atrapado y sin salida” (1975)

48) Liza Minnelli como Sally Bowles en “Cabaret” (1972)

49) Elizabeth Taylor como Martha en “Quién le teme a Virginia Woolf” (1966)

50) Clark Gable como Rhett Butler en “Lo que el viento se llevó” (1939)

Estos son partes de grandes actuaciones en la historia del séptimo arte. Es posible que hayamos coincididos con algunos de ustedes; pero es posible que falten algunas. Solamente he escogido 50 mejores actuaciones entre miles y miles de películas que por espacio de más de 100 años, quedan registradas en la historia del cine.

He dejado un espacio para el debate.