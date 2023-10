El paraíso

Por mejor que sea narrada la llegada de The pink bus, rodeada por los cuatro franqueadores, más el grupo grande de “harleros” que se les sumó en el camino, la sorpresa de recibir tan aparatosa visita, no fue pequeña, pues no era un aparataje usual el que se recibía y si contamos entre los aparatos a los cinco integrantes del Quinteto Victorioso, es menos usual aún.

Por suerte no es algo que pasa todos los días y como dijo alguno de los vendedores de The drink Point al escuchar el atronador ruido de Macetours y todos los que la rodeaban al llegar: -Oh, pero parece que ahí llegó la capital entera.

Al bajarse de la guagua en el Drink Point, Praxísteles dijo: -La llegada es la llegada. Así que pronto, baño y refrigerio pa to’ el mundo. Y Bávaro, agárrate bien, que llegaron los que faltaban.

La Maceta Rodríguez: -Mira, refresca tu a los pasajeros en lo que ordenamos este bochinche, que esto pinta que es pa’ largo. ¡Música Pancra!

Y si pregunten de dónde, dígales que del aparato de música de la guagua rosada, conectado a unas grandes bocinas que llevaba hasta entonces en silencio en las ventanas traseras, de allí La Pancra detonó una música que puso a dar brincos hasta a los carros y motores que estaban en ese momento en el parqueo de the Drink Point.

Fifí: -Diantre, pero ¿y fue que chocamos? Porque yo me ‘toy despertando en el cielo. Apúntame con la bebida Praxis y con to lo que sea que suba, como esa música.

Praxisteles: -Ta bien, esta vuelta la brindo, la busco y la celebro porque es verdad, llegamos carajo al paraíso. ¿Y donde anda el mudo?

En ese momento El mudo venía de dentro del negocio, abrazado por dos hermosas extranjeras y dijo señalando a Praxísteles: -Hellos, hellos, este es un hermano, aró, aró, a good brother, this is Praxisteles, consigue lo que ustedes quieran y sabe más que Batman y Superman juntos.

Praxisteles: -Siempre alante mudo, echa una de esas bellezas p’acá.

Y se unió con los que regresaban del Drink Point a lo que estaban afuera, en el parqueo, lo que se convirtió en una gran fiesta, de esas que hacen sentir afortunados a quienes participan en ella.