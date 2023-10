Suerte que esto es un texto, un medio primitivo de comuncación porque de ser un video con tecnología moderna, el sonido de los motores tipo Harley Davidson, más los cuatro franqueadores oficiales que les asignaron al cruzar el primer peaje de la carretera las Américas, más el sonido propio natural de la guagua rosada de Macetours, que no era nueva, más la matraca que otra vez sonaba y sonaba y sonaba pasando de mano en mano sin parar, sería insoportable para cualquiera, alegre, eso sí, pero insoportable.

Dentro de la rosada guagua de Macetours de pronto, ya sea por recuperar energías o por agotamiento, hubo una calma chicha, tal y como esas calmas que preceden a las grandes tormentas.

Los pasajeros que había reclutado La Pancra, sencillamente se pusieron al mismo nivel de sus anfitriones y no hay que olvidar nunca que estamos hablando de cinco fugitivos de la ley, pero la verdad sea dicha: Estaban todos muy tranquilos, ya sea consecuencias de haberse bajado muy glotonamente los sabrosos dulces que los acompañaban desde el pueblo de Higüey, reservando fuerzas para la llegada o por puro agotamiento.

La Maceta Rodriguez: -Pancra, atiende, ¿trajiste lo que habíamos hablado, pa vender aquí en Bávaro y Punta Cana y hacer un dinerito?

La Pancra: -Claro Maceta, loco, pero no tonto. Además, ‘tamos sueltos y eso se va a vender como Pan caliente.

Fifí: -A mí hay que boronearme de lo que sea que vendan.

La Maceta: -No es droga, pero no te apures que te sale lo tuyo.

De pronto la guegua rosada o como la apodaron algunos que la vieron rodar radiante, The pink bus, se detuvo y bajaron los cinco fugitivos de la victoria, perdón los cuatro fugitivos y la fugitivona.

La Maceta Rodríguez: -Miren, no voy a hablar mucho ni a repetirlo. Tenemos una oportunidad de renovar nuestros caminos, La Pancra tuvo una idea y vamos a montar un negocio en las playas a las que vayamos, nada del otro mundo, bisutería pa niñitos ricos extranjeros, pero aunque no es nuestro estilo, me dicen que eso deja. Primero: Cero disparates con los turistas. 2do: Mudo, suelta el megáfono que ese aró, aró, me tiene loca, imagínate los turistas. 3ro: Cuidado con la bebida y los dulces que dicen que hacen mala mezcla.

El Mudo: -Aró, entendido. Dicen que esa mezcla es peor que la cocaína.

Maceta Rodríguez: -Ya, montense otra vez tranquilos y sigamos como lo que somos.

Al montarse otra vez en la guagua el Mudo sólo dijo en voz alta: Macetours y todos los pasajeros respondieron: ¡UNA MACETA DE VIAJE!