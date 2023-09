Conozco al doctor José Miguel Gómez desde los años noventa del pasado siglo, vestido con bata blanca, cuando dirigía el hospital psiquiátrico “Padre Billini” en el kilómetro 28 de la autopista Duarte.

Volví a frecuentarlo cuando me lo solicitó, el gran actor cubano Tomás Milián, cuando vino al país a interpretar a Rafael Leonidas Trujillo en la afamada película “La fiesta del chivo”.

En aquella ocasión, Milián me pidió conocerlo, pues, su libro “Trujillo visto por un psiquiatra” le había servido de mucha ayuda en su proceso de estudiar al dictador dominicano para interpretarlo como personaje. He comentado algunos de sus libros desde que trabajaba en el periódico La Nación.

Siempre me pareció un profesional emprendedor, dueño de una personalidad especial, siempre dispuesto a ayudar a los demás.

Ahora, el doctor Gómez acaba de añadir a su cosecha de publicaciones, la obra “Balaguer visto por un psiquiatra”, texto que augura un éxito similar o superior a sus anteriores publicaciones.

La personalidad de Balaguer no me es ajena, aunque el doctor Gómez me invite a conocerlo en su gentil dedicatoria.

En esta ocasión, el autor lo describe de cuerpo entero, no esconde detalles vivenciales. Ahí están sus padres, sus hijos (once en total), esposas, sus colaboradores cercanos con historias narradas con prosa ágil y esclarecedora.

No es otra biografía de Balaguer. Es, un compendio de secretos íntimos e informaciones aportativas a la luz de dictámenes sobre su personalidad comentados por un profesional de la salud que conoce el trasfondo de la mente humana.

Es un libro para la historia y que sabe cómo y dónde dejar huellas.

Como dice su autor: “Conocerán a un hombre impredecible, alexitímico, introvertido, tímido y evitativo, distante y cercano a la vez, apacible, inteligente y personalmente honesto, pero sobre todo, emocionalmente manipulador y pasivo-agresivo; al líder que supo autodiseñarse y adaptarse para terminar siendo autodirigigo, resilente y redefinidor, que controló, anuló y limitó a sus adversarios políticos dentro y fuera de su partido".