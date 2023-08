La Ventana Indiscreta

Alfred Hitchcock. el mago del suspenso, nos pone a prueba en este juego divertido e intrigante al cual apela para recrear una de las grandes debilidades que todo ser humano lleva por dentro: El voyerismo. Esta obra, estrenada en 1954, ha sido una de las mejores bajo su firma. La protagoniza una pareja de estrellas como James Stewart y la hermosa Grace Kelly.

Según la trama, el fotógrafo Jeff (James Stewart) queda recluido en su casa a raíz de la fractura de una de sus piernas y, para mitigar el aburrimiento, se ha dedicado a “espiar” la rutina diaria de sus vecinos. Recibe la visita de su novia Lisa (Grace Kelly) y de la encargada de la fisioterapia, de nombre Stella, -magníficamente interpretada por Thelma Ritter- y esto hace ambas se interesen por lo que pasa. Jeff empieza a sospechar que uno de sus vecinos (Raymond Burr) ha asesinado a su esposa. Todo esto se devela por la forma obsesiva del comportamiento de este personaje. Y Jeff busca una pista para descubrir el misterio.

Clasico-del-cine

Este fotógrafo de revista es una persona humilde, pero al encontrarse comprometido con una destacada profesional, se siente temeroso al matrimonio. Jeff no tiene mucho que hacer en su faena cotidiana; ya que se encuentra postrado en su silla de ruedas, y el aburrimiento le ansía tener algo de excitación.

Durante estas observaciones aprende a ver muchas cosas de sus vecinos. Por un lado, observa a una soltera realizando una cena con hombres imaginarios; por otro lado a una pareja de jóvenes recién casados que realizan el amor todos los días y a cualquier hora; otra pareja sin hijos descargan su amor hogareño en una mascota, y así sucesivamente, hasta dar con el apartamento donde existe una pareja de convivencia extraña, donde él se maneja un tanto misterioso, y el protagonista deduce el enigma donde es descubierto.

El argumento se reproduce de manera lineal y va incrementándose la intriga hasta que adquiere tintes claustrofóbicos. Cuando el vecino sospechoso descubre a Lisa en su departamento, mira hacia el departamento de enfrente donde vive Jeff. El vecino se siente descubierto y acude al apartamento de Jeff; por lo que este último tiene que recurrir a apagar las luces; y en la oscuridad, utiliza los flashes de su cámara para invalidar la vista de su “enemigo” hasta que llegan en su auxilio con un final con tintes de humor negro.

Ventana-Discreta

Las actuaciones son excelentes, acompañadas de un guion de John Michael Hayes quien trabajó con el director en cintas anteriores como “El hombre que sabía demasiado” y “Atrapar a un ladrón”, todo esto complementado por una puesta en escena adecuada.

“La Ventana Indiscreta” es un clásico que parte de una trama de apariencia sencilla; pero enriquecida por un director que sabe hacer cine, para que el espectador sea un voyerista más, dentro del vecindario.

Curiosidades:

• Está basada en el cuento de 1942 “It Had to Be Murder”, de Cornell Woolrich.

• Hitchcock quiso rodar en edificios reales, pero finalmente, para resolver la mala iluminación que se obtenía en exteriores, optó por rodarla en el estudio donde se instaló uno de los mayores decorados construidos por la Paramount hasta aquel momento.

• Como en toda su obra, Alfred Hitchcock aparece en el minuto 25 de la película, arreglando un reloj en el apartamento del compositor, mientras éste está tocando una melodía en su piano.

• Fue el primer trabajo de Grace Kelly con el maestro del suspenso. Luce elegantísima con esos vestidos de la omnipresente diseñadora Edith Heath.

• Es el único filme donde se ve fumar a Grace Kelly. Hizo una excepción en este caso.

• De modo inusual, todos los sonidos provienen del ambiente, exceptuando la fugaz música de la banda sonora de inicio y final.

• Mil luces de arco se utilizaron para simular la iluminación solar. Había cuatro escenarios separados de iluminación, dependiendo de si era por la mañana temprano, mediodía, atardecer o noche.

•Para el director representó la oportunidad de tener todo un film visto desde el punto de vista de un personaje y que abarcase un solo y gran plató.

Ficha Técnica:

Calificación: 5/5 (Excelente)

Nombre Original: Rear Window

Año: 1954

Duración: 112 minutos

Director Alfred Hitchcock: Cineasta británico que emigró a los Estados Unidos. Es reconocido como “El mago del suspenso”.