Tragalibros: un boletín de lectura

La escritora Mitri Jiménez me obsequió un boletín literario digital lleno de tesoros invaluables. Me estoy refiriendo a “Tragalibros”, un proyecto literario fundado y preparado por otra amante de las letras: Ely Alcántara.

Boletin

Los materiales de la publicación no incluyen artículos de opinión, ni ensayos enjundiosos, ni reflexiones intelectuales. Allí, simplemente, se promueven libros, autores y novedades editoriales para todo tipo de público. Por eso no es sorpresa encontrar, por ejemplo, una entrevista con el poeta dominicano Frank García junto a reseñas a varios libros del premio Nobel de Literatura José Saramago. En su cuerpo no hay menos precio por nada que no tenga valor. Se le da importancia a autores de literatura infantil y juvenil (tanto clásicos como actuales) junto a textos de autoayuda y autores internacionales poco conocidos.

Se priorizan figuras y textos no por su galardones, fama o abolengo, sino porque tienen algo importante que decir aunque sus nombres no sean sonoros.

No es raro que aparezcan en sus páginas digitales autores como la dominicana Chiqui Vicioso junto al inglés George Orwell, ni se propongan obras viariopintas para hacer más placentero este verano caluroso.

Ely Alcántara es muy joven. Con esto quiero decir que el saber no compra ciencia, ni tiene que ver con la edad. A sus pocos años de vida demuestra un poder de asimilación lectora poco común, solo dado en figuras de experiencia. Ella ama la diversidad, es culta y su mayor propósito es producir el sentimiento en favor del libro bien hecho y bien escrito, sin importar las barreras ideológicas o de conocimiento que puedan entorpecer su disfrute.

Es deber de todos acceder a su blog. Pertenece a esa categoría de documentos que no nos harán perder el tiempo. Y debieran consumirse, incluso, aunque sea antes de dormir. Siempre es bueno saber que alguien se preocupa por hacernos gentes. Y Ely Alcántara lo logra con su “Tragalibros”. Agradables sorpresas como esa siempre son bien recibidas.