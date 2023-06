Sugerencias de la GM Susan Polgar para padres y entrenadores

Control, apoyo y ánimo: Ganar y perder es solo una parte del juego. Cuando los jóvenes ganan, eso es genial y debe felicitarlos. Sin embargo, cuando pierdan, dales aún más apoyo y ánimo. Ahí es cuando más te necesitan. Es entonces cuando su psique es más vulnerable y cuando necesitan estar seguros de que todavía los amas y los apoyas.

La concentración: Los niños pequeños suelen tener dificultades para concentrarse durante un largo período de tiempo. Por lo tanto, debes enseñarle a concentrarse en cada movimiento y durante toda la partida.

La calificación no es tan importante: Demasiados padres y entrenadores están preocupados con los resultados en eventos y partidas online. Esas calificaciones no son importantes en edades tempranas. Muchos niños juegan al ajedrez en Internet y pueden mejorar entre torneos, por lo que su calificación sobre el tablero puede no reflejar la realidad online.

-Enseñe a los jóvenes a enfrentar las posiciones y no a los oponentes. No dejes que tus jóvenes sobreestimen o subestimen a sus oponentes.

-Cada joven tendrá partidas buenas y malas. Ante la derrota, si quieres repasar el juego rápidamente para aprender de los errores, está bien. Pero no te preocupes tanto con la pérdida. Los jugadores necesitan seguir adelante y concentrarse en el próximo juego.

-Al finalizar una partida debe ayudarlos a relajarse y concentrarse para las próximas rondas. No ayudará enojarse y molestarse por una mala pérdida. De lo contrario, puede afectar a las próximas partidas

-Los niños deben comprender que no deben jugar demasiado rápido. Enseñarlos a usar su tiempo correctamente en todas las fases del juego. Muchos niños juegan a la velocidad de sus oponentes. ¡No es correcto. Deben jugar a su propio ritmo; incluso cuando tienen una posición ganadora, deberían tomarse su tiempo y tener mucho cuidado con las trampas y los contraataques. Como dice el refrán, no se acaba hasta que se acaba. Por lo tanto, cada movimiento en cada posición es importante. Entre más ganadito, más cuidadito.

GM Susan Polgar

-Conservar la energía: Trata de ayudar a tus hijos a conservar su energía. Muchos niños quieren correr y jugar activamente antes de una partida. Está bien, pero no 15-30 minutos antes de la ronda. Deberían dar un paseo, tomar un poco de aire fresco, concentrarse, y preparar sus mentes para la próxima batalla.

Enseñe a sus hijos a seguir y cumplir al cien por ciento los principios básicos del ajedrez:

a) ¡Controlar el Centro!

b) ¡Desarrolla tus piezas tan pronto como sea posible!

c) Enrocarse tan pronto como sea posible!

d) ¡Mantener sus piezas protegidas!

e) A divertirse: ¡ganar con gracia y perder con dignidad!