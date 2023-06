My name is Bond....James Bond. Esta es una de las frases más famosas en la historia del cine sobre un personaje en particular. Desde que se estrenó la primera película de esta saga en el año 1962 con la película “El satánico Dr. No”, la misma ha conseguido un grupo de seguidores que se mantienen hasta hoy en día.

Los productores querían siempre ir a la vanguardia en la tecnología para mostrarlo en las películas, y brindarle así, el momento deseado al protagonista de lucírsela ante los trucos, acompañado de una sonrisa pícara, seductora y el gran conquistador de mujeres de diversos tipos y bellezas.

Una de las películas más taquilleras y de las mejores hechas desde el punto de vista técnico y de guion es “Goldfinger”, la cual se estrenó en el año 1964 con una de las canciones más pegajosas y más impactante en el inicio del filme.

El personaje de James Bond es creado por el novelista inglés Ian Fleming en el año 1953. Sus grandes novelas publicadas en esa década se hicieron famosas, conllevando a los estudios ingleses de llevarla a la gran pantalla de la mano del productor Albert Broccoli. El nombre de James Bond lo tomó de un famoso ornitólogo (especialista de las aves) de origen norteamericano; porque le pareció un nombre simple y de fácil recordación.

La trama de la película por la cual le dedicamos este artículo no es muy rebuscada; pero sí llena de matices en su desarrollo que la hace apetecible al público. En ella, James Bond (Sean Connery) recibe la misión de vigilar y capturar al villano Auric Goldfinger (Gert Frobe), quien es un criminal que se ha dedicado a contrabandear grandes cantidades de oro y uno de sus grandes proyectos, es colocar una bomba en Fort Knox para robarse todo el oro almacenado allí que sería toda la reserva que posee los Estados Unidos. Esta acción conllevaría a una hecatombe financiera con trascendencia mundial.

Goldfinger, siempre anda acompañado de su secuaz, el temido Oddjob (Harold Sakata) quien es el verdugo, que utiliza sus manos para asesinar y posee un sombrero que corta hasta la cabeza de estatua, por lo que maneja su bombín como si fuera un boomerang. Es lo que hace al villano difícil y misterioso a la vez. Este personaje es mudo; pero ha sido uno de los mejores villanos de la historia de la saga.

Esta película de acción y aventura, nos llevará por un torbellino de secuencias que realmente tuvo un efecto muy positivo al espectador convirtiendo este filme en una de las más taquilleras de la década de los años sesenta.

Sean Connery se consolida como uno de los mejores exponentes sobre este personaje, aunque existen algunos historiadores que lo colocan como el mejor. Lo importante a destacar es la consistencia que ha habido en las entregas sobre este personaje que se ha convertido en uno de los entes referentes que más han perdurado en el tiempo y que ha sido del gusto a través de generaciones.

Por lo tanto, a todo buen cinéfilo que les gustan las sagas sobre este individuo, por lo cual ha sido un ente de referencia de encanto a través de cada uno de los actores que lo han interpretado, les recomendamos no perderse de ver esta película; porque ha sido la que marcó un antes y un después, en la famosa dinastía sobre un personaje que ha perdurado en el tiempo: Bond...James Bond.

Algunas curiosidades de la película:

1) Tras el gran éxito cosechado con “Agente 007 contra el Dr. No” (1962) y “Desde Rusia con amor” (1963), era lógico que los productores de la cinta trabajaran en la nueva entrega sobre james Bond. Sería en el 1964 que llegaría a los cines “James Bond contra Goldfinger”.

2) Para interpretar a Goldfinger; los productores querían a Orson Welles, pero como resultaba demasiado caro, se decidieron por el actor alemán Gert Fröbe tras verlo en la película “El cebo” (1958), donde daba vida a un asesino en serie. Fröbe apenas hablaba inglés, por lo que tuvo que ser doblado por el actor Michael Collins.

3) El rodaje se inició el 20 de enero de 1964 en Miami. Sean Connery quien en aquel momento se encontraba inmerso en el rodaje de “Marnie, la ladrona” (1964), no pudo desplazarse hasta dicha ciudad, de hecho, nunca pisó suelo americano durante la filmación de “James Bond contra Goldfinger”, las secuencias de Miami en las que intervenía fueron rodadas en los Estudios Pinewood de Londres.

4) El estreno de la película fue extraordinario. El público se aglomeró en la entrada de los cines deseando ver la película, convirtiéndose en todo un éxito. La película se creó con miras al mercado norteamericano, y tuvo una recaudación total, por encima de los US$120 millones de dólares, situándose como la película más taquillera de 1964. Algo impresionante teniendo en cuenta que su presupuesto fue tan solo de 3 millones de dólares.

5) La película obtuvo un Oscar a los mejores efectos de sonido, premio que recibió Norman Wanstall.

6) Ésta fue la película en la que Bond se convirtió en Bond. Aquí tenemos la primera frase de "Un Martini, sacudido, no agitado", también, la primera aparición del Aston Martin DB5 y la primera vez que vemos el laboratorio de Q.

7) El tema principal “Goldfinger” fue compuesto por John Barry, Leslie Bricusse y Anthony Newley e interpretado por Shirley Bassey. Dicho tema logró desplazar a los Beatles de la lista de popularidad y se ha convertido en un clásico de clásicos.

Algunas de las curiosidades fueron tomadas de la página de películasdeculto.blogspot.com

Ficha Técnica: Calificación: 4/5 (Muy Buena)

Nombre Original: Goldfinger

Año: 1964

Duración: 110 Minutos

Director: Guy Hamilton

Del director Guy Hamilton: Es un director británico que dirigió varias películas de la Saga de James Bond.