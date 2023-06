Igualdad en educación fiscal: Oswaldo Reyes Corona presenta el primer libro en braille

El experto en temas fiscales, Oswaldo Reyes Corona lanzó el primer libro en braille en habla hispana sobre impuestos, titulado "Opciones legales y fiscales".

Este trabajo tiene como objetivo proporcionar una valiosa herramienta a personas invidentes, permitiéndoles comprender de manera accesible y completa la materia legal relacionada con cuestiones fiscales.

Oswaldo Reyes Corona es un mexicano por nacimiento que se ha destacado en el mercado como escritor de sesenta y ocho libros, tratadista en los temas de estrategias fiscales, asesor de negocios a nivel internacional y ha dictado múltiples cursos financieros. Por tal razón se ha posicionado como uno de los asesores fiscales más rentables de los últimos veintidós años en México.

De acuerdo con Reyes, la idea de un libro en braille sobre temas fiscales es algo que tuvo desde hace muchos años debido a las peticiones que le hicieron algunos contadores que asistían a los eventos financieros que dictaba entre el año 2000 y 2004.

“El año pasado mi hermano conoció al maestro que dirige la escuela de invidentes en Jalisco, Guadalajara, y me habló de él. El maestro se llama David Magallanes y nos vimos en la Feria Internacional del Libro en noviembre para cerrar el trato y hablar bien del proceso porque en braille no se imprime de manera tradicional, en braille se suaja la hoja y la tienes que suajar una por una porque si haces mal el trabajo se daña la impresión o se puede traspasar hacia el otro lado y la lectura con el dedo no va a funcionar”, explicó Oswaldo Reyes Corona.

Reyes comentó que el trabajo de braille empezó en septiembre u octubre de 2022 y siete meses después se pudo culminar con la impresión para tener los primeros tomos y presentarlo en México.

“2023 es el año donde lanzamos por primera vez ‘Opciones legales y fiscales’ en braille, ayer lo presenté a nivel nacional en México en una conferencia de la semana de la contaduría con un colegio de contadores”, dijo Reyes Corona. “Son cuatro tomos de un solo capítulo impreso de noventa y dos hojas, pero se lleva cuatro tomos en braille; seguramente son doscientas o trescientas hojas en braille.”

Reyes enfatizó que la razón por la cual hizo este libro es por la necesidad de los invidentes que necesitan saber qué es un impuesto, qué es un tributo, derecho, multa, delito penal, planeación fiscal y economía de opción, entre muchos otros temas. Asimismo, para qué sirve la economía de opción, dónde se aplica o no, cuándo hay lugar para poder llevar una herramienta que ahorre impuestos, entre otros.