Campeonato Nacional por equipos: la fiesta del ajedrez

Antes en la antigua Unión Soviética y actualmente en Alemania, España e Italia, los Campeonatos nacionales por equipos constituyen una verdadera fiesta del Juego Ciencia que ya se ha hecho una tradición.

En la URSS eran famosas las Espartaquiadas donde participaban equipos representativos de todo el país, integrados en ocasiones por los mejores jugadores soviéticos, que equivaldría decir, de los más fuertes ajedrecistas del mundo, incluyendo a Campeones y excampeones mundiales.

La Bundesliga Alemana es muy atractiva porque en ella se permite jugar a ajedrecistas extranjeros; igualmente pasa en España, Italia y otros países euopeos.

Recuerdo que en Cuba entre los años 60 y 70 se celebraban los Campeonatos Nacionales por equipos y eran acontecimientos muy esperados porque reunía a toda la familia del ajedrez cubano en un clima de amistad, deportividad y calidad ajedrecística.

Nada como un evento donde asisten cientos de ajedrecistas confraternizan en un ambiente muy favorable para el deporte y la consolidación de una amistad fraternal.

En República Dominicana por varios años se estuvieron organizando los Campeonatos Nacionales por equipos. Recuerdo el del año 2010 en San Juan de la Maguana y otros celebrados en Santiago de los Caballeros, donde en un fin de semana se reunía lo mejor del ajedrez nacional. Eventos donde sobresalían los equipos del Distrito Nacional, Moca, San Francisco de Macorís y la provincia de Santo Domingo, que resultó ganadora en el último celebrado en el año 2019 y donde participaron 28 equipos.

En el año siguiente por causas de la pandemia del Covid 19 no se organizó. Desde entonces no se han celebrado más estas fiestas del tablero y aunque se anunció ampliamente que en el año 2022 se organizaría el Campeonato en San Juan de la Maguana, finalmente no se realizó sin ofrecer a los esperanzados participantes las causas de tal decisión.

Después de casi 4 años de ausencia de este importante evento se espera que en este 2023 la Federación Dominicana de Ajedrez logre organizarlo para bien de los cientos de jugadores que asisten con deseos de jugar un buen ajedrez integrando los equipos de sus respectivas regiones.

La familia del ajedrez dominicano merece reunirse nuevamente y medir sus fuerzas en el deporte de las Torres y los Alfiles en una verdadera fiesta del Juego Ciencia.

Esperemos que así sea.