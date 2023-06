Gobierno concede ciudadanía dominicana al escritor Mario Vargas Llosa

República Dominicana concederá la ciudadanía al escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, según ha anunciado esta tarde el presidente Luis Abinader.

El mandatario dominicano dijo que el laureado escritor ha decidido pasar gran parte de su tiempo en la República Dominicana. “Yo le he pedido que acepte la ciudadanía dominicana y él ha aceptado esa ciudadanía”, dijo el presidente a periodistas en el Palacio Nacional, acompañado del escritor.

Vargas Llosa dijo a seguidas que le gustaría mucho pasar largas temporadas en República Dominicana. “Creo que República Dominicana va en la buena dirección y es un buen ejemplo en América Latina”, ha dicho.

Escritor Mario Vargas Llosa junto al presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje.Presidencia

El escritor dijo que América Latina atraviesa unos momentos muy difíciles y que probablemente en la historia no hay un momento tan complicado como el que está atravesando. “Y yo me alegro mucho que la República Dominicana con un gobierno inteligente, sensato, haya promovido a este país. Creo que es un ejemplo de los problemas que tienen una solución y me encantaría, ya que he pasado algunos momentos difíciles en la República Dominicana, pasar también un periodo de exaltación y de verdadera realización”.

Vargas Llosa indicó que tiene muchos amigos en el país, mucha gente que colaboró en las novelas que he escrito sobre la República Dominicana. “De tal manera que no es sorprendente que me sienta en mi casa en los periodos que pasaré”, dijo.

Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo 1936 en Arequipa, Perú. Ganó el premio Nobel de Literatura en el año 2010. Entre sus titulos más celebrados están Conversación en la catedral y La fiesta del chivo, este último centrado en la dictadura de Rafael Trujillo Molina.

El gobierno dominicano, en el año 2016, estuvo en contra de que se le entregara un premio literario al escritor por sus posturas ante la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional, que fijó los límites para acceder a la nacionalidad dominicana y que Vargas Llosa criticó duramente por entender que desnacionalizaba a millares de migrantes haitianos.

“Es una decisión inapropiada otorgarle este galardón” a Vargas Llosa, consideró el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo en el año 2016, en un comunicado emitido por el gobierno dominicano.

Los conflictos

El 2 de noviembre de 2013, Vargas Llosa escribió un artículo en el periódico El País titulado Los parias del Caribe, donde indica que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de Juliana Deguis Pierre era un desatino que negaba la nacionalidad a los hijos de inmigrantes irregulares.

“…directamente inspirada en las famosas leyes hitlerianas de los años treinta dictadas por los jueces alemanes nazis para privar de la nacionalidad alemana a los judíos”.

Tras la publicación del artículo, la República Dominicana exigió un desagravio al diario español por la publicación de un mapa de la isla con una bandera nazi superpuesta.

Los embajadores dominicanos en España y en el Reino Unido, César Medina y Federico Cuello Camilo, reclamaron al diario por la publicación del artículo.

Luego el escritor pidió al papa Francisco remover de su cargo al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien se había expresado a favor de la sentencia.

En el año 2016, el Ministerio de Cultura anunció a Vargas Llosa como ganador del Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña 2016 y la figura central de la Feria del Libro a celebrarse ese año.

El premio es un galardón otorgado por un panel independiente de intelectuales dominicanos y extranjeros, que premia “la productividad literaria, la crítica y la creación de pensamiento en la obra de toda una vida”. Se entrega cada año desde el 2013 por el ministerio de Cultura en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo.

Cuando se enteró de la premiación, Vargas Llosa escribió al comisionado del premio y le dijo que “hace unos años hice una crítica severa a la política del Gobierno respecto a la inmigración de origen haitiano, lo que me acarreó muchas críticas de periodistas y políticos dominicanos. Que, pese a ese antecedente, se me conceda este premio habla muy bien del espíritu democrático, tolerante y abierto que por fortuna parece prevalecer en el país”.

Entonces el Gobierno dominicano, en voz de su ministro de la Presidencia, dijo que entendía que era una decisión inapropiada otorgarle ese galardón, por tratarse de una persona que “en momentos en que la República Dominicana se defendía de una campaña internacional en su contra, realizó pronunciamientos agresivos y falaces sobre las leyes y su aplicación en el país”.

“El sentido humanista, latinoamericanista, plural y progresista de la obra de nuestro Pedro Henríquez Ureña, no tiene continuidad en la forma irrespetuosa y ofensiva con que Mario Vargas Llosa ha tratado a la nación dominicana. Una nación que le ha dado mucho, desde temas para sus novelas, hasta otorgarle la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el Grado de Gran Cruz Placa de Plata en el año 2010”, dijo en su declaración, distribuida por la casa de gobierno.