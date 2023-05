¡Que viva México!

A pesar de sus estereotipos agobiantes, chistes de mal gusto, guion fuera de contexto y caricaturas que se repiten una y otra vez, la más reciente cinta de Luis Estrada sobresale por su elenco actoral.Una constelación de estrellas del cine mexicano la saca adelante y hace de ella un producto entretenido, pero lejano a la realidad. Se mueve entre la farsa y el absurdo.

El filme repite el viejo esquema del hombre mexicano de clase media que llega a su pueblo natal en busca de la herencia de su abuelo y debe compartir la espera del testamento junto a su extensa familia, integrada por seres que aparentan bondad y gratiud.

Vuelve el carisma del actor Damián Alcázar, dentro de varios personajes a la vez, desde el padre del protagonista hasta el cura del pueblo y el alcalde municipal, siempre sacando partido a estos personajes. Otro con varios personajes es el notable actor Joaquín Cosío.

El tono funciona igual que las palomas en busca de comida en los parques. Estrada no olvida el contexto en cu filme: el sexenio de AMLO. Y es demoledor contra él. Ubica la historia en un remoto paraje, de esos que todavía subsisten en el México del siglo XXI donde pinta como ávara y envidiosa a gente que aparenta bondad. Lo importante para él es el entramado, la desnudez del discurso de los personajes: vagos, buscavidas y familias enteras dedicadas a recoger lo que cae del cielo. Y lo hace con sarcasmo, humor negro y chiste populachero. Lo onírico puede ser otra lectura de este filme que no siempre es entendido por el respetable. El protaginista parece vislumbrar en los sueños su destino. Del chiste se pasa a la comedia negra sin mucho que enseñar. La fotografía y la música son complementos del humor, como la banda de mariachis que aparece y desaparece como símbolo de interés mercurial y falsa diversión en forma de recursos cinematográficos. Estrada nos quiere decir que México no ha cambiado; que todavía arrastra los mismos parámetros sociales de otrora. Y junto a su patria, el mundo tampoco muestra síntomas de transformar el espíritu de poseer riquezas sin trabajar; deseos de sembrar campos en vez de contemplar la tierra baldía. Pero cuidado con falsas conjeturas: esta es una simple película de ficción. Y no es de lo mejor de Luis Estrada.

Ficha técnica

Título: ¡Que viva México! País: México.

Año: 2023.

Duración: 191 minutos.

Dirección: Luis Estrada.

Guion: Luis Estrada y Jaime Sampietro.

Reparto: Damián Alcázar, Alfonso Herrera, Joaquín Cosío, Salvador Sánchez, Ana Martín y Ana de la Reguera.

Sinopsis: El viaje de Pancho con su esposa e hijos a la haciena “La Fortuna”, en las entrañas del país, tras la muerte de su abuelo paterno, desata un verdadero caos entre sus familiares locales quienes, por cualquier vía, pretendrán apropiarse de la herencia.