Cayuco expone en el Centro Cultural Banreservas

Conocí a Cayuco en 1998. Su verdadero nombre no me dijo nada, Genaro Reyes, pero su apellido me recordaba a Pablo Neruda.

Entonces exponía en el Centro Cultural de España y me llamó la atención la obra de ese muchacho oriundo de Miches construía yolas con resuduos de todo tipo. Publiqué aquel encuentro con un título sugestivo: “Cayuco hace arte con la basura”.

Genaro ha crecido en estos años. Tan célebre es su arte que su nombre ya tiene sonoridad y ha entrado triunfal por algunos de los más importantes salones culturales con sus “yolas micheras”, tratando de transformarlas, revertirlas, armarlas y multiplicarlas usando como materia prima desechos de todo tipo que encuentra a orillas del mar.

Al igual que ayer, Cayuco es un maestro. Lo que hace tiene un valor incalculable. Ha aprendido que los recursos materiales poco importa cuando sobra el talento.

Hoy se exhibe en el Centro Cultural Banreservas una exposición antológica de sus obras en todos estos años y se mantendrá abierta al público durante un mes.

No solo verán yolas hermosas, fragmentos de embarcaciones que han soportado los embates del mar, sino también curiosas embarcaciones, desechos transformados las más variados objetos, convertidos en excelentes motivos para ser aplaudidos y disfrutados por los amantes de las artes visuales.

El equipo del Centro Cultural Banreservas y el artista, junto al curador Luis Graham Castillo, les aguarda