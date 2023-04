“Marcha verde”, de Jhonatan Liriano

Luis Beiro

Santo Domingo, RD

Desde su llegada a Listín Diario como integrante de la tercera promoción de pasantes, Jhonatan Liriano llamó la atención. No solo por su carácter controversial, sino por no tener pelos en la lengua. Muchos lo distinguimos porque lo mismo increpaba un profesor de la UASD que no daba clases, que le sacaba los colores al rostro de un entrevistado.

Dentro del diario, Jhonatan era jovial y participativo, capaz de integrarse al grupo sin remordimientos. De tanto que lo prefería, llegué a publicarle su columna “Paquito” en Ventana. Y de tanta confianza que puse en él, le daba alas. Una vez dejé pasar una broma escrita contra una posición del gobierno. Me llamaron la atención y le dije que no mezclara amor con lealtad, pero no me hizo caso. Y a la siguiente columna volvió sobre el tema y no lo publiqué más. Comprendí que su periodismo estaba muy ligado a su compromiso político y decidí dejarlo en paz.

Cuando salió del Listin, lo he visto de protagonista, defendiendo en programas de televisión sus posiciones. Aunque sé que ese no es el camino para llegar a Troya, lo sigo distinguiendo. Ahora acaba de publicar su primer libro, “Marcha Verde, apuntes para la historia”, movimiento social del que fue protagonista.

Me habría gustado ver publicados en forma de libro sus grandes reportajes e investigaciones realizadas en el Listín, pero en estos momentos es muy difícil hallar patrocinio para obras impresas sin trascendencia política.

Jhonatan tuvo la gentileza de dejarme un ejemplar de su nueva obra sobre mi escritorio del Listín. Perdí la ocasión de volverle a dar un abrazo de padre a su hijo descarriado. Él sabe a qué me refiero. Pero lo aplaudo porque es original y tiene su propia forma de mirar el mundo, esté o no equivocado.