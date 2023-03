Sellando un debate relativo

Fernando González

Santo Domingo, RD

Un hito paradójico en el cine actual, es que una película independiente encare una pregunta importante: ¿Es posible hacer cine comercial con integridad artística?

“Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia)” (2014) es una película de comedia oscura y drama dirigida por Alejandro González Iñárritu. El guion está escrito entre Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris, y Armando Bo II.

Esta película aborda la crisis existencial del actor Riggan Thompson (Michael Keaton), quien intenta recuperar su integridad artística, dirigiendo y protagonizando su adaptación teatral de un libro de Raymond Carver.

Ecos de un cine pasado, presente y futuro

Las malas decisiones de Thompson en sus años de gloria atormentan su existencia. Esto se refleja en sus alucinaciones presentes con Birdman, un superhéroe ficticio que Thompson interpretó en su tiempo de apogeo.

Más allá de conducir las intenciones de Thompson, este conflicto interno resume la posición del filme ante el cine comercial. Si bien algunas respuestas las trae el guion, la mejor representación de esto es la paradoja que enfrenta Thompson: busca su identidad como artista independiente, pero no puede escapar de su avatar de actor taquillero.

La cinematografía y estilo

El dato más explorado y analizado de este filme fue su cinematografía y edición. La película aparenta haber sido filmada en un plano secuencia, excepto en algunas partes. Esto sirve para evocar realismo y la sensación de tiempo real que da el teatro.

“Birdman” tiene saltos en el tiempo y toques de realismo mágico en algunas escenas, provocando que el espectador no distingue entre la realidad y la fantasía. Esto también demuestra las inseguridades, enfermedades, y los daños familiares que provocó Thompson por una mala gestión de su popularidad y del ego.

Los motivos e inspiraciones del artista

Conforme avanza la película, da la impresión de que Thompson (al igual que Michael Keaton) emprendió esta odisea para reconectarse con su arte y la gente a su alrededor.

La película tiene cierto recelo también hacia la crítica de arte, por —según el filme— ponderar solo el valor artístico y no el esfuerzo de las personas en la producción.

Sin embargo, películas posteriores como “El hombre del norte” (Eggers, 2022), “Batman” (Reeves, 2022) y “Top Gun: Maverick” (Kosinski, 2022) lograron difuminar la línea entre el cine comercial y el cine artístico.

Aunque el guion deja al espectador con más preguntas que respuestas, “Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia)” da claves para mantener el equilibrio entre cine comercial y el cine con integridad artística.

“Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia)” está disponible en HBO Max y Amazon Prime Video.

Ficha técnica

Título original: Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance); Año: 2014; Duración: 118 min.; País: Estados Unidos; Dirección: Alejandro González Iñárritu; Guion: Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris, Armando Bo II; Música: Antonio Sánchez; Fotografía: Emmanuel Lubezki; Reparto: Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, Zach Galifianakis, … Productora: Fox Searchlight, Regency Enterprises. Sinopsis: Después de hacerse famoso interpretando en el cine a un célebre superhéroe, la estrella Riggan Thomson (Michael Keaton) trata de darle un nuevo rumbo a su vida, luchando contra su ego, recuperando a su familia y preparándose para el estreno de una obra teatral en Broadway que le reafirme en su prestigio profesional como actor. (FILMAFFINITY)