Luis Beiro

Esta es la primera cinta con la firma del maestro Park Chan-wook después de “La doncella” (2016).

Aquella fue una pieza inolvidable, clásica. Trata el tema favorito del director: la venganza. El ajuste cuentas es el hilo conductor de su cine y “Decision to leave” (2023) no es la excepción. Park se las arregla para llenarla de hermosura fílmica.

La fustración de una mujer enamorada adquiere ribetes épicos: El guion se encarga en separar sentimientos y deberes. Esto hace que el despecho por el amor rechazado se acerque al resentimiento y este se integre, sutil, a la trama. La solución final es tan original como austera y hace que el espectador abandone la sala sumido en el conflicto de la pareja, sin solución porque no se puede rescatar lo que ya no tiene remedio. Un guion ejemplar, digno de Park Chan-woo, inspira el filme.

El director de “Old boy” no se apoya en la estética de la sangre, ni entinta la pantalla de colores propios del dolor. Por el contrario, es sublime y desestima un final feliz. No puede existir felicidad cuando hay catarsis, parece decirnos. Se apoya en una música casi perfecta, en una banda sonora cómplice de una trama donde la inserción del protagonista como testigo de los hechos traspasa lo intuitivo. El detective es un profesional escrupuloso, que sabe la importancia de no confundir pasión con su trabajo. La fotografía es un derroche de planos reales, posibles y vueltos al revés en ocasiones para incentivar la intensidad dramática.

“Decision to leave” es redonda en forma y fondo. No necesita miradas introspectivas. La vengaza no tiene una connotación homérica como en “La princesa”, por ejemplo. Aquí, el olor a morbo, es mucho más diabólico y premeditado. Moraleja, si la tiene: No se puede rechazar el amor cuando es verdadero, y menos de una mujer. El maestro coreano es un gran artista visual: las miradas y gestos de los protagonistas aportan más elementos que los diálogos, Saben lo que hacen, y lo que dicen.

Ficha técnica

Dirección: Park Chan-wook Reparto: Tang Wei, Park Hae-Il, Park Yong-woo, Yoo Seung-mok, Kim Shin-young

País: Corea del Sur Año: 2022

Guion: Jeong Seo-Gyeong, Park Chan-wook

Duración: 138 min.

Sinopsis: Hae-Joon, un veterano detective, investiga la sospechosa muerte de un hombre en la cima de una montaña. No tardará en sospechar en la mujer del difunto, mientras investiga, rechaza la atracción que siente por ella (Filmaffinity).