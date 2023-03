‘Coreografía’ y ‘Parte del Espectáculo’, forman un baile literario

Yanibel Luna

Santo Domingo, RD

Rubén J. Triguero es un escritor español de relatos y poemas, que transforma sus obras en bailes literarios.

El sentido crítico de su pluma creativa lo ha llevado a lo largo del tiempo a publicar tres libros que narran historias del diario vivir.

Se considera un aficionado de la lectura desde su adolescencia. Su comienzo en el mundo de la escritura lo describe como “fruto de la casualidad” y de ese hábito lector cultivado a temprana edad.

“Me gusta leer mucho y ese proceso de conexión con las historias de otros autores me llevó a tener mis propias ideas y me pregunté, ¿Por qué no? Y luego lo plasmé, al principio de forma muy torpe, pero fui aprendiendo”, narró Rubén los primeros pasos de los resultados de las publicaciones de sus obras.

Relató que la inspiración para escribir puede llegar en cualquier momento, que esa parte de la creación no se condiciona, sino que llega en un paseo o mientras va de compras al supermercado.

Parafraseando a la dramaturga británica Agatha Christie, expresó que la inspiración puede llegar hasta fregando. “Realmente, tener una idea, puede venir en cualquier momento, ahora, sentarse a escribir, amerita tener tu espacio, tu momento para dejarte llevar y que ahí vayan surgiendo las ideas para transformarla”, comentó.

Dijo que cada proceso de creación agota una etapa en la que va tomando fuerza y al final, puede ser totalmente distinta a esa primera inspiración.

“La publicación de una obra es la consecuencia de la disciplina artística, a mí lo que me interesa y me impulsa es escribir, es lo que más me llena, pero llega también el momento donde tiene una serie de obras y trabaja en ellas para que otros las conozcan”, dijo.

Entre los libros que Rubén J. ha publicado están ‘Si sale cara’, ‘Coreografía’ y ‘Parte del Espectáculo’.

‘Si sale cara’, es una colección de siete relatos con temáticas sociales, crónicas urbanas que transcurre en la ciudad, pero algunos que otros se escapan un poco a esa estructura general, que podrían ser una distopía y otros unas historias-fábulas, sin perder la temática principal.

En este libro se abordan temas cotidianos, problemas políticos y de seguridad.

‘Coreografía’, fue publicado en el año 2022. Según Triguero, el título surge porque el contenido es una secuencia de textos que se van encadenando uno a los otros.

“En el texto en sí, cuando me surgió la inspiración y comencé a escribir los primeros bocetos, no tenía en plan de que fuera un libro, era algo más sencillo, no tenía una ambición más amplia, pero a medida que iba escribiendo fue creciendo, y tomando forma y abriéndose a su propia complejidad”, explicó Rubén J.

El autor dijo que en el libro se abordan temas distintos, pero que luego se retoman como tema secundario en otro texto. “Están todos ligados de alguna manera”, enfatizó.

‘Parte del Espectáculo’, es una colección de 17 relatos. Rubén los define como una continuidad de ‘Si sale cara’.

Esta obra, también publicada en el 2022, es de carácter social. De acuerdo con el autor, es más íntimo, porque trata historias de las cosas que pasan en casa, problemas mentales, el fracaso, las discusiones y las dificultades del día a día para una familia.

Poemas de Coreografía:

XV

Tic tac, tic tac

no pierdan el tiempo,

la vida se les agotará antes de que se den cuenta:

una mañana, de pronto,

despertarán

y serán conscientes de que,

simplemente,

la vida se les fue.

Y eso fue todo.

Parece mentira,

pero así es como sucede,

así de sencillo.

XL

Tenemos un trabajo para ti: nos ha llevado seis meses planificarlo, estructurarlo y organizarlo y tu fecha de entrega es para ayer, ¡¡Confiamos en ti!!

II

¿Por qué se repite la historia? Algo debemos estar haciendo mal. Tal vez no se deba a que comete los errores, sino a que propiamente somos el error.

LVI

La imponente realidad desmonta todas las teorías, los mitos, ideas y creencias

Los imanes se atraen inexorablemente…

¿tan difícil es aceptarlo?

XLVIII

Pero vamos a ver, ¿de qué iba todo esto?

se me está yendo de las manos

con lo importante que son los argumentos, el tema, la estructura…

Y yo aquí, escribiendo por escribir.

Como si no tuviera nada mejor que hacer.

XIX

Lo que tenga que ser, así sea.

Pero por el amor de Dios, que sea cuanto antes.

LXII

¿Tan mal lo hicimos al principio de los tiempos o ha sido todo fruto del porvenir?