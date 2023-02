Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Luis Beiro

Me gusta el cine de Alejandro González Iñárritu. Es duro, bien hecho y huele a sabiduría. Lo mismo es capaz de enrolarse en un drama social (“Amores perros”) que en un producto comercial (“El renacido”). Sus filmes podrían no gustar pero nadie puede dudar de su honestidad como cineasta ni de su marcado estilo en el tema del dolor (un tanto pretencioso), a través de diversos personajes que salen al mundo sin saber qué les espera detrás de cada puerta.

Su más reciente filme, “Bardo”, crece por su mirada introspectiva. El director mantiene un discurso muy personal a ratos vengativo contra una sociedad que no acepta el triunfo fuera de sí misma. Pero hay cine, y del bueno. Si en “21 gramos” propone una historia a través de cuadros muy breves reunidos por una edición que sabe no cruzar líneas preciosistas, en este caso acude a fotogramas integradores de distintos discursos narrativos para exponer la vida de un periodista que triunfa en los Estados Unidos y regresa a México a recibir un premio. González Iñárritu propone un espiral de fotogramas inconexos en apariencia , que no lo apartan de su discurso, por el contrario, crecen.

La fotografía brilla tanto en planos generales, intermedios y primeros, tanto en espacios cerrados como abiertos. La música combina el ambiente farandulero de su México natal con aureolas norteñas que lo llevaron a ser aceptado por una sociedad extranjera que invadió a ese México que ama. En fin, es una obra llena de contradicciones, autoconciencia y observaciones históricas que vale la pena recordar. Es cine de autor.Con treinta minutos menos, y sin una narración no tan personal, habría llegado más a los cinéfilos del siglo XXI.



Ficha técnica:

País: México. Duración: 174 minutos. Año: 2022. Director: Alejandro González Iñárritu.

Guion: Nicolás Giacobone y Alejandro Gonález Iñárritu. Reparto: Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Iker Sánchez Solano y Leonardo Alonso.

Premios: (2022) Festival de Venecia: Sección oficial a concurso. Critics Choice: Awards: Nominada a mejor película de habla no inglesa. Críticos de Chicago: Dos nominaciones, incluyendo mejor película extranjera. Satellite Awards: Nominada a mejor película internacional.

Sinopsis: El protagonista, un reconocido periodista y documentalista mexicano, regresa a su patria enfrentando su identidad, sus afectos familiares o sus memorias, así como el pasado y la nueva realidad de su país.