Las películas de 2022: las cintas más satisfactorias del año

Brian Lowry

CNN Español

El negocio del cine está experimentando una transformación, impulsada por la disminución de los ingresos de taquilla a medida que más personas prefieren consumir entretenimiento en la comodidad de sus hogares. Eso también merece mirar en retrospectiva las películas estrenadas en 2022 de una manera ligeramente diferente, desde los títulos más decepcionantes hasta, aquí, los más satisfactorios.

“Satisfactorio”, en este caso, se diferencia de las tradicionales listas de “mejores” que arman muchos críticos, ya que permite incluir películas más populares que se destacaron por lograr muy bien lo que se propusieron.

Da la casualidad de que ese enfoque también refleja un año en el que muchas de las películas que tradicionalmente buscan premios tuvieron fallas de una forma u otra, y algunas de las cintas con mayor presupuesto y de alto perfil (como "The Batman" y las secuelas de Marvel de Thor, Black Panther y Doctor Strange) no estuvieron a la altura de las expectativas en varios niveles.

En cuanto a las secuelas que figuraron en esta lista, en un negocio cinematográfico basado en franquicias y que depende de universos familiares, el desafío de lograr bien esas extensiones es vital para la salud financiera de la industria y, creativamente hablando, merece aplausos cuando se hace bien.

En cuanto a las omisiones, vale la pena señalar que hubo numerosos estrenos este año de directores aclamados, incluidos Darren Aronofsky, Noah Baumbach, Damien Chazelle, Antoine Fuqua, Martin McDonagh, Sam Mendes y David O. Russell, que fueron vistos, considerados y no lograron entrar en la lista. De hecho, si hubo un sesgo aquí este año, fue hacia películas que entretenían en general, con algunas excepciones.

Esta es mi lista, en orden alfabético:

“Apollo 10 ½: A Space Age Childhood”

La mirada retrospectiva animada por rotoscopio de Richard Linklater a su juventud creciendo a la sombra de la NASA es el tipo de ejercicio alegre y nostálgico que realmente ilustra cómo era la vida en ese entonces, durante una era en la que los televisores eran pequeños y antes de quer todos llevaran su teléfono a todas partes.

“Avatar: The Way of Water”

Superó el escepticismo alrededor de una secuela que se hace 13 años después con una ola de espectáculo deslumbrante. James Cameron vuelve a tomar una historia bastante básica y la convierte en una demostración épica y vanguardista de magia cinematográfica que prácticamente exige que te levantes del sofá, dejes el control remoto y conduzcas hasta el cine para verla en la pantalla más grande que puedas.

“Everything Everywhere All at Once”

No todo funcionó bien en esta incursión en universos alternativos y caminos no tomados, pero esta combinación de acción, comedia y ciencia ficción representó uno de los esfuerzos más ingeniosos del año y felizmente tocó la fibra sensible del público, mientras mostraba la notable Michelle Yeoh y el regreso edificante del otrora niño de Indiana Jones, Ke Huy Quan.

“The Fabelmans"

La ventana profundamente personal de Steven Spielberg sobre cómo sus experiencias juveniles lo convirtieron en el cineasta en el que hoy día es obviamente está llena de nostalgia, pero también es una oda al poder de las películas. Aunque un poco dispersa en su formato, la película funciona como una historia de origen de superhéroes para un director cuyo medio siglo de cine ha grabado tantos momentos en nuestra memoria.

“Glass Onion: A Knives Out Mystery”

El escritor y director Rian Johnson ha logrado recargar y recapturar la extravagancia, el ingenio y la diversión de su novela policíaca original, con Daniel Craig como el único remanente en una película que realmente debería haber pasado más tiempo en los cines antes de aterrizar en Netflix.

“Good luck to you, Leo Grande”

Esta película, eu fue enviada directamente a Hulu, muestra a Emma Thompson como una viuda que contrata a un trabajador sexual (Daryl McCormack) y lo acribilla con preguntas sobre su vida y trabajo. Fue una película dulce, divertida y en general una delicia, una pequeña joya en un año con mucha fantasía. (Thompson, como nota al pie, también está arrasando en “Roald Dahl’s Matilda the Musical”).

"RRR"

Al igual que "Avatar", no dejes que el tiempo de ejecución de más de tres horas te asuste (además, lo más probable es que lo veas en Netflix de todos modos). Esta fantasía histórica india lo tiene todo, incluida una gran cantidad de energía, secuencias de acción salvaje y números de baile increíbles. Una película que se basa en una gran cantidad de géneros, desde superhéroes hasta westerns, y aún logra sentirse fresca y estimulante.

“Till”

La interpretación desgarradora de Danielle Deadwyler como Mamie Till Mobley, lidiando con el asesinato de su hijo Emmett en Mississippi en 1955, elevó y atrajo una atención renovada a esta trágica historia, en una película que aborda con sensibilidad el asesinato y se centra en cómo una activista de los derechos civiles obtuvo su voz.

“Top Gun: Maverick”

A pesar de llegar 36 años después del original (el tiempo también vuela, aparentemente), esta secuela se rehusó a salir durante la pandemia para así poder compartir la experiencia con los cinéfilos y los recompensó con un emocionante vuelo que le dio a Tom Cruise una segunda entrega perfectamente afinada. Francamente, sería bueno dejarlo en paz después de eso, pero no se puede permitir que nada que genere tanto dinero permanezca castigado por largo.

“Turning Red”

Pixar no ha sido tratada particularmente bien por su estudio matriz en la era de Disney+, lo que explica por qué esta historia maravillosamente cálida y muy divertida sobre la mayoría de edad, un género tan sobrecargado que es muy difícil hacer un buen trabajo, fue canalizado directamente a las plataformas de streaming. La película funciona en múltiples niveles, pero transformarse en un panda gigante resulta ser una maravillosa metáfora de las humillaciones y la confusión asociada con la pubertad.