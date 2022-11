Daniela Pujols: De Pasante de Ventana a Ganadora de premios

Cayena González

Santo Domingo, RD

Daniela Pujols, fue otra vez noticia. A principios de la presente semana se anunció su galardón en la edición XVIII del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua, por su reportaje “Cayo Arena, un paraíso de aguas cristalinas y peces coloridos”, presentado en la categoría Prensa Digital.

Formada en Listín Diario donde permaneció dos años como pasante, comentó: “Esta es la segunda vez que yo participo, la primera vez fue en el año 2018. Pero en esta ocasión, me motivé a participar por un trabajo que hice de turismo en la zona de Cayo Arena. Me pareció que el reportaje reunía todas las condiciones para participar porque es un tema fresco, algo así como una ´Guía Turística´ de cómo llegar, la experiencia de viaje y mis impresiones personales”, dijo.

Este recorrido lo realizó en mayo del 2022 y no fue publicado de inmediato, sino meses más tarde por ciertas complicaciones del día a día dentro del periódico. Aprovechó la fecha para participar, debido a que se enteró de que el concurso había otorgado una prórroga.

“Realmente no pensé que iba a ganar porque la categoría estaba reñida. Había varios colegas muy buenos, pero en esta ocasión me tocó Me siento feliz. Este es la segunda vez que participo y es la primera vez que gano”, expreso.

Pujols es una joven soñadora. Había aplicado en premios anteriores en prensa escrita, inclusive fue ganadora en 2015 del concurso Periodismo Joven de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo en las categorías Literatura y Cultura, por los trabajos “Tres aplausos para Manuel Rueda” y “El sendero de la Fe: la ciudad de La Vega se está convirtiendo en la sede del turismo religioso-cultural”.

También recibió el segundo lugar en los Premios Funglode 2015, categoría de Periodismo Rafael Herrera Cabral, por la serie de reportajes “Cambios en la lectura”.

Sobre su reportaje a Cayo Arena pudo: “Apreciar más nuestra libertad, nuestros recursos naturales y aprender a hacer un buen turismo interno, o sea, que todos los dominicanos deben aprender y disfrutar del turismo interno, visitando los lugares y respetando las áreas protegidas. Siendo totalmente cuidadosos del medio ambiente”.

“El hecho de ir a un área protegida, pero no invadirla, permitió resaltarla y tomar fotos, tratar de cuidarla”, puntualizo.

Mientras se desarrollaba la conversación resaltó que normalmente los lugares más emblemáticos del país están en zonas “pobres”, por lo que consideró que una forma de ayudar al crecimiento de estas regiones es apoyando los negocios locales, comprando en los establecimientos de comida, albergándose en las posadas o adquiriendo las artesanías.

“Me gustaría que el gobierno dominicano se interese en conservar y proteger todos estos sitios y también que se apoyen más las comunidades. Es necesario que las personas que vivan allí puedan dedicarse a un turismo sostenible como residentes o habitantes de las áreas protegidas o de los lugares turísticos”, fueron sus palabras.

Pujols también manifestó que la importancia del turismo interno es poder colaborar con el sustento de las poblaciones localizadas en los centros turísticos.

“Como periodista uno cuando visita un lugar, otra manera de aportar es mencionar y destacar lo que tiene el lugar, o sea, recomendar sitios de hospedajes, recomendar lugares para comer…. mostrarle al lector o también al que ve por las redes sociales y televisión todo lo que puede ofrecer este lugar”.

Daniela Pujols inicio su carrera periodística en el Listín Diario (2014), como pasante en el programa “Periodista por un año” y habló sobre su experiencia: “Aprendí todo lo necesario sobre el amplio ejercicio de ser periodista, a proponer nuevos temas, a hacer un buen trabajo sin importar las dificultades, a hacer un periodismo comprometido, que la lectura es muy importante, incluso para definir nuestro estilo periodístico”.

Finalizó con una reflexión para los periodistas de esta generación: “Hay que lograr un periodismo comprometido; tener disposición, trabajar y comprometerse con una de sus diversas ramas… El joven que se quiera dedicar a esto va a tener mucho éxito”, concluyó.

Daniel ejerce el periodismo en Diario Libre desde hace aproximadamente cinco años. Tiene la licenciatura en la UASD y un máster de periodismo digital en APEC.

Otra enseñanza que me deja es que los dominicanos debemos también aprenderlo local, o sea, aportarle un granito de arena a esa comunidad que nosotros visitamos porque te lo digo.

Otra de las razones por las que me motivé a participar es que como Ocoeña que soy, un grupo de comunitarios de San José de Ocoa, realizan cada año un rally, o sea un recorrido que se llama rally “El final”.

En este quinto año (2022), se hizo una ruta de más de 60 a 80 vehículos. Una ruta por la zona del noroeste, visitamos Monte Cristi, Puerto Plata, visitamos diversas comunidades hasta llegar a Punta Rusia. En el tercer día entonces en punta Rusia nos quedamos a dormir y al otro día, pues dimos par de vueltas y fuimos a Cayo Arena…. esa fue como la parte que más me atrajo del viaje que realicé en este recorrido familiar y comunitario, porque son muchísimas personas ligadas a mi familia que realizan este proyecto de turismo interno, pero se han unido personas de toda la comunidad, de la capital e incluso del pueblo.

Ósea que en conclusión, por una manera de turismo interno, este me siento súper contenta porque ya es algo, que yo estoy haciendo de manera personal desde hace un tiempo, o sea, recorrer mi país y destacar en las páginas de Diario Libre estos lugares que yo recorro junto a comunitario de San José Ocoa.