“Tinta Roja”: Evolución Del Periodismo

Lauren Jiménez

Santo Domingo, R.D.

Desde el inicio de los tiempos, el machismo ha sido protagonista de diferentes aspectos referentes al desarrollo y práctica de profesiones o trabajos. El periodismo no es la excepción y esto queda evidenciado en la película “Tinta Roja”, una producción peruana que destaca la realidad detrás de esta área con un toque de machismo, amarillismo y falta de escrúpulos, donde un pasante con aspiraciones periodísticas inicia sus prácticas en la parte de redacción de un periódico. En este espacio, aprende todo lo referente a los métodos de su jefe, no solo en cuanto al trabajo, sino también sus costumbres personales.

Lo interesante de esta producción es interpretar la evolución que ha tenido el periodismo desde aquella época hasta la actualidad, pues si bien es cierto que, aunque muchos aspectos hayan cambiado para estos tiempos, otros sencillamente siguen siendo los mismos.

Si nos enfocamos en el caso del machismo, podría decirse que no tiene el mismo auge, porque dentro de lo que cabe, en el periodismo existe una igualdad en la que tanto hombres como mujeres deciden dónde desean estar. De igual manera, en el caso de la cobertura, métodos en la redacción y otras medidas aplicadas en la película, siguen siendo efectivas o las mismas para el periodismo de hoy en día, debido a que ciertamente hay historias en las que tiene más peso una redacción cargada de sentimiento e incluso el dramatismo.

Al analizar “Tinta Roja” desde un ámbito objetivo, se puede decir que es una producción basada en la realidad y de enseñanzas sobre ideas que no están divorciadas de la actualidad, pues en diferentes ocasiones ha podido percibirse al periodismo como una rama en la que es muy importante llevar la información con lujo de detalles, sobrepasando ciertos límites referentes a los sentimientos de personas afectadas o conectando a profundidad con cada caso.

En otro ámbito, un mensaje importante que se destaca con esta producción es la importancia de no perder la esencia ante las circunstancias o las enseñanzas que se presentan día tras día. No se puede olvidar la razón por la que se ejerce una profesión, buscando siempre el camino adecuado para llegar hasta las metas propuestas. Esto no significa que no se comentan errores o que no surjan desvíos en el camino, sino más bien adaptar el accionar hacia el aprendizaje sin perder la ética y agregando valor al trabajo realizado.

Cabe resaltar que para dejar huella no es necesario imitar el comportamiento de otros que ya han logrado sus objetivos, es cuestión de aprender, poniendo en práctica los consejos brindados e intentando hacerlo mejor, sobrepasando las expectativas y demostrando de lo que se es capaz. Este es uno de los aspectos más notorios de “Tinta Roja”, pues aunque el protagonista en muchas ocasiones se creyó su jefe, actuando como él y redactando de la misma forma, olvidó por un tiempo sus verdaderos objetivos y se perdió a sí mismo, al junto de cosas que apreciaba, sin embargo pudo encontrarse nuevamente, aplicó bien sus aprendizajes y al final pudo ir en busca de lo que en realidad siempre deseó: cumplir su sueño de ser un gran periodista.