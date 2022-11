El próximo año tendremos un nuevo Campeón Mundial

Nelson Pinal Borges, MI & FIDE Trainer

Santo Domingo, R. D.

El Gran Maestro chino Ding Liren, (30 años y número 2 del ranking mundial con 2811 puntos ELO) ha recibido la invitación formal de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) para disputar el próximo año el título mundial contra su colega ruso Ian Nepómniachtchi, tercer lugar en el ranking mundial con 2793 puntos y vencedor del Torneo de Candidatos de Madrid en julio pasado.

La FIDE envió a Ding Liren la invitación una vez que el actual Campeón mundial, Magnus Carlsen, confirmó oficialmente, por escrito, su renuncia a participar en el encuentro para defender el título. Por lo tanto, el encuentro por el Campeonato del mundo del 2023 nos traerá un nuevo titular mundial.

El actual Campeón mundial ha renunciado a la defensa de la corona que logró en 2013 cuando derrotó al indio Viswanathan Anand y que desde entonces ha defendido con éxito contra el propio Anand (en el año 2014), el GM ruso Sergey Karjakin (año 2016), el estadounidense Fabiano Caruana (año 2018), y a Nepómniachtchi, al que venció fácilmente en Dubái en diciembre del año pasado.

Tras derrotar a Nepo, el GM noruego de 31 años sugirió que sólo un adversario como el joven iraní Alireza Firouzja (19 años y cuarto en el escalafón mundial con 2785 puntos) podría motivarlo a defender el título. "Si el aspirante es otro distinto de Firouzja es improbable que juegue el próximo Mundial". Pero el franco-iraní fracasó en el torneo de Madrid donde Nepo obtuvo el derecho de ser retador.

"Lo he meditado mucho tiempo, durante año y medio. He hablado con mi equipo, con la FIDE y con Ian Nepómniachtchi, y la conclusión es que HYPERLINK "https://www.marca.com/ajedrez/2022/07/20/62d7ee4946163fb8a38b45aa.html" \t "_blank" no estoy motivado para jugar otro match, que no tengo ninguna inclinación a jugarlo y que, sencillamente, no voy a jugarlo", explicó Carlsen al anunciar su renuncia.

Desde 1975, cuando el extraordinario Gran Maestro norteamericano Robert Bobby Fischer no defendió su título, ningún otro Campeón mundial de ajedrez había renunciado a preservar su corona.

En la actualidad Magnus Carlsen ocupa el primer puesto en la clasificación mundial de la FIDE; incluso, en la nueva lista de noviembre ha conseguido aumentar tres puntos en comparación con el mes anterior como resultado de su sobresaliente actuación en la Copa de Europa de Clubes, donde sumó cinco puntos en seis partidas y demostró una vez más su alto nivel de juego en comparación con el de sus rivales.

Sin dudas, Carlsen es el jugador más fuerte desde hace varios años y su renuncia a defender el título resta emoción y colorido a un match entre Nepo y Ding Liren. El mundo del ajedrez lamenta su decisión tal como sucedió cuando Fischer no se presentó a defender su título tan brillantemente obtenido al derrotar al entonces soviético Boris Spassky en Reikiavik, Islandia en 1972.

Todavía la sede del match no se ha definido, pero, ¿quién es su favorito, Ian o Ding Liren?