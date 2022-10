Quince libros para avanzar

Nelson Pinal Borges, MI & FIDE Trainer

Santo Domingo, R. D.

Muy a menudo los lectores y alumnos me preguntan por los libros que se necesitan para avanzar en el difícil mundo de las 64 casillas después de tener vencido un nivel básico. Acorde con la tradición cubana basada en las enseñanzas de José Raúl Capablanca le respondo que ante todo “estudiar los finales de las partidas”.

Es imposible ser un buen ajedrecista si no se dominan los finales de reyes y peones; los de torres y peones; de piezas menores y los difíciles finales de damas. Conocer los finales facilita enfocar la apertura y el medio juego con vistas al final, por eso es determinante conocer los conceptos fundamentales de cada uno de ellos.

Por experiencia propia como jugador y entrenador considero que hay decenas de libros que verdaderamente enseñan ajedrez y que no son puramente manuales comerciales como los que abundan hoy en día. En la actualidad y debido al desarrollo de la tecnología de la informática y la comunicación, se editan cientos de libros que brindan mucha información; asimismo, videos y tutoriales por montones, pero no todos enseñan verdaderamente ajedrez. Lo importante para el estudiante no es la abundancia sino, la correcta clasificación y la precisa selección entre tanta variedad de material ajedrecístico.

Citaré 15 libros que instruyen al ajedrecista y que pueden aportarle los conocimientos necesarios e importantes en su formación como jugador o entrenador. Este listado de libros/manuales abarca los Conceptos Fundamentales de la Apertura, el Medio Juego y el Final; asimismo elementos imprescindibles de la Estrategia, la Táctica y de los Finales. Igualmente aportan una Cultura Ajedrecística general que permite asimilar con mejor comprensión cualquier tema de estudio y a la vez que conocer sobre el maravilloso acervo histórico del Juego Ciencia.

1.- Fundamentos del Ajedrez / José R. Capablanca

2.- Tratado General de Ajedrez / Roberto Grau (principalmente los volúmenes 2 y 3)

3.- Finales Prácticos / Paul Keres

4.- Mi Sistema / Aaron Nimzowitch

5.- Mis mejores partidas / Alexander Alekhine

6.- El Arte del Sacrificio / Rudolf Spielmann

7.- Ajedrez de Entrenamiento / Alexander Koblenz

8.- Los mejores finales de Capablanca / Irving Chernev

9.- Táctica del Medio Juego / Igor Bondarevsky

10.- La batalla de las ideas en Ajedrez / Anthony Saidy

11.- Entrenamiento de élite / M. Dvoretsky y A. Yusupov

12.- Turning Advantage Into Victory in Chess / Andrew Soltis

13.- Good Move Guide / Bent Larsen

14.- Liquidation on the chess board / Joel Benjamin

15.- Mis geniales predecesores / Garry Kasparov

Por supuesto que existen muchos más, pero al menos con estudiar la mayoría de éstos se puede garantizar una elevación del nivel de juego para llegar a la maestría y seguir hacia escalas superiores porque crean una base fuerte sin dejar baches en el camino de la Estrategia, la Táctica y los Finales.

El estudio de la Teoría de las Aperturas y la conformación de un Repertorio será otro tema a tratar próximamente