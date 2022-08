Luis Beiro

Luis Tosar ha sido profeta en su tierra. Pero no fuera de ella. En su curriculum impactan tres filmes premiables en cualquier festival del mundo: “Los lunes al sol” (2002), “Te doy mis ojos” (2003) y “Celda 211” (2009). Su trabajo en ellas le ha merecido el premio Goya de la Academia española, pero su impronta no ha pasado de ahí.

Sus personajes en los filmes antes mencionados: José (“Los lunes al sol”), Antonio (“Te doy mis ojos”) y Malamadre (“Celda 2001”) lo presentan sin fisuras; sabe desdoblarse y fingir apariencias diversas dentro de la psiquis individual de cada protagonista. Estos trabajos le han ganado prestigio en la cinefilia mundial. Se aplauden sus valores profesionales.

Para ganarse la vida en un medio tan variopinto como el cine, ha tenido que participar en una serie de subproductos que han pasado sin penas ni glorias. Sin embargo, el trabajo de un actor se mide no solo por su lado positivo, sino por la manera en que se proyecta delante de la cámara, para bien o para mal. Luis Tosar (Lugo, 1971) sabe de eso y no se toma el cine a pecho. Vive de él porque los directores actuales lo buscan con insistencia y el acepta papeles variopintos. Pero su hobby es la música.

Se acaba de un thriller bastante complicado que Tosar protagoniza. El guion esta avanza con una rapidez vertiginosa. Y a ratos no se entiende; posee orificios visibles, personajes que entran y salen por sus santos respetos, historias truncas, desperdicios histriónicos y culpas bastante dudosas para una pieza que suponía un ajuste de cuentas con la corrupción y sus vínculos con el poder. Su director, Jorge Coira quiso proyectar la complicidad del gobierno fuera las fronteras ibéricas, pero no eligió bien ni el lugar ni el momento para hacerlo: solo logró un toquecito de naturaleza violenta. La fotografía hace sus esfuerzos, sobre todo en los primeros planos e intermedios, pero no logra integrarse como un todo dentro de guion que peca de carencias. A la larga no se sabe con qué pretexto se escribió ese guión, ni quien lo revisó, ni quien lo aprobó.

Ficha técnica

Título: Código Emperador. País: España: Año: 2022. Duración: 105 minutos. Guion: Jorge Guerrricaechevarría. Director: Jorge Coira. Reparto: Luis Tosar, Alexandra Masangkay, Geornina Amorós, Arón Piper y Denis Gómez. Sinopsis: Juan es un oficial mañoso que trabaja para los servicios secretos; con el fin de tener acceso al chalet de una pareja implicada en el tráfico de armas se acerca a la asistenta filipina que vive en la casa de esa pareja. También realiza otros trabajos “no oficiales” para proteger los intereses de las élites. Esta en Netflix.