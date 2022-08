Homero Pumarol

Santo Domingo, RD

Cuando salen las canas, por lo general, la persona está en una edad madura de su vida, le han sucedido un sinnúmero de eventos que constituyen parte importante de su conocimiento. Es una persona que al menos a simple vista, posee algo de madurez, algo de sabiduría. Sabe algo, mucho o poco, y tiene formada mal que bien, una opinión sobre la mayoría de las cosas.

Llamemos a este individuo con canas y algo de madurez, el Ciudadano Cano. Un ciudadano que ya debiera reconocer sus derechos y poder exigirlos sin necesidad de irse a huelga, a un mitin o al puño.

Es él, el Ciudadano Cano, quien se ha movido por la ciudad -Santo Domingo- toda su vida, y sabe muy bien cómo salir adelante. Él sabe muy bien qué cosas convienen y cuales no, en la mayoría de las situaciones y su experiencia lo avala. De una u otra forma, lo ha vivido casi todo.

Un ciudadano cano debe aportar de sus experiencias a la ciudad, al barrio o vecindario en que vive, a su gremio, como lo hace con su familia, su grupo de amigos y con su vida, pues a fin de cuentas aquí es donde vivimos y sólo nosotros, conocedores de nuestra vida, podemos aportar sobre aquellas cosas que funcionan o no funcionan. Más aún, puede decir un ciudadano cano, aunque no posea la inteligencia de Einstein: “Esto ya me pasó, por aquí no es, uno se revienta si sigue. Ahí mismito me exploté”.

Hago el razonamiento porque sucede que ya me han salido mis canas y a la vez no deja de sorprenderme como ha crecido Santo Domingo. Ahora bien, ¿por qué no podemos señalizar mejor las calles de toda la ciudad? ¿Por qué no podemos ayudar al simple ciudadano cano que anda como yo, por ahí suelto?

El nombre ciudadano cano se me ocurrió al escuchar a alguien mencionar la película de Orson Welles, Citizen Kane mientras yo pensaba en Santo Domingo y -no lo puedo negar-, en mis canas. Hace mucho tiempo vi Citizen Kane y ahora mismo no sé si viene al caso, pero me dio un nombre y me hizo pensar, lo que siempre se agradece.